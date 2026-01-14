San Miguelito Nacionales -  14 de enero de 2026 - 17:09

AAUD asume recolección de basura en San Miguelito y descarta aumento en la tasa de aseo

La AAUD informó que, en 14 días de intervención, ha ejecutado labores de recolección de desechos para atender la crisis generada en San Miguelito.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) informa que no habrá aumento de la tarifa de la tasa de aseo vigente en San Miguelito. La entidad asumirá la operación completa de la recolección de basura en el distrito a partir del próximo 19 de enero, tras el término del contrato con la empresa Revisalud.

La Autoridad de Aseo detalla que en 14 días de intervención, la entidad ha realizado las labores de recolección para atender la crisis generada por la falta de servicio y señala que continuará trabajando con la misma operatividad y compromiso para mantener el distrito limpio y libre de crisis sanitaria.

Agrega que desde este miércoles ha habilitado el teléfono 6535 -1987, el WhatsApp 6535-1761, y el correo electrónico [email protected], para atender las consultas de los ciudadanos.

