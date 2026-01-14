AAUD asume recolección de basura en San Miguelito y descarta aumento en la tasa de aseo

AAUD asume recolección de basura en San Miguelito tras la salida de REVISALUD. TReporta

Por Ana Canto La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) informa que no habrá aumento de la tarifa de la tasa de aseo vigente en San Miguelito. La entidad asumirá la operación completa de la recolección de basura en el distrito a partir del próximo 19 de enero, tras el término del contrato con la empresa Revisalud.

La Autoridad de Aseo detalla que en 14 días de intervención, la entidad ha realizado las labores de recolección para atender la crisis generada por la falta de servicio y señala que continuará trabajando con la misma operatividad y compromiso para mantener el distrito limpio y libre de crisis sanitaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2011553422437466226&partner=&hide_thread=false La @AAUD_Panama informa que “no habrá aumento de la tarifa de la tasa de aseo vigente" en San Miguelito.



La entidad asumirá la operación completa de la recolección de basura en el distrito a partir delpróximo 19 de enero, tras el término del contrato con la empresa Revisalud.… pic.twitter.com/ii88rIeW5j — Telemetro Reporta (@TReporta) January 14, 2026 Agrega que desde este miércoles ha habilitado el teléfono 6535 -1987, el WhatsApp 6535-1761, y el correo electrónico [email protected], para atender las consultas de los ciudadanos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AAUD_Panama/status/2011240544933130511&partner=&hide_thread=false Ante la emergencia sanitaria en San Miguelito, el Consejo de Gabinete autorizó a la AAUD asumir el control total de la recolección de desechos, protegiendo la salud de más de 200 mil residentes y evitando una crisis de aseo. pic.twitter.com/kUfyjTIrav — Autoridad de Aseo (@AAUD_Panama) January 14, 2026