Situación de la basura en San Miguelito está bajo control, afirma el administrador de AAUD

El administrador de Aseo Urbano y Domiciliario, Ovil Moreno, aseguró que la situación de la basura en San Miguelito está bajo control, sin excedentes, y el 99% de los 250 puntos críticos han sido atendidos y se les brinda mantenimiento. Aclaró que la institución no ha participado de las reuniones entre la Alcaldía de San Miguelito y las tres empresas que estarán a cargo de la recolección de forma transitoria a partir del próximo 19 de enero.