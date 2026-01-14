Canciller detalla la posibilidad de que Panamá ingrese a Estados Unidos sin visa

El canciller de Panamá , Javier Martínez-Acha, informó que durante su reunión en Washington, Estados Unidos, con el secretario de Estado Marco Rubio, se abordó la posibilidad de que los ciudadanos panameños puedan ingresar al territorio estadounidense sin visa.

Martínez-Acha aclaró que se trata únicamente de una propuesta y que, por el momento, Estados Unidos iniciaría un proceso de análisis sobre este planteamiento.

"Fue presentada la posibilidad de que Estados Unidos empiece a analizar a Panamá como un país que no requiera, en un futuro, visas para entrar los Estados Unidos", afirmó el canciller panameño en el programa de RPC, Cuarto Poder.

El canciller de Panamá, @javierachapma, detalló en #CuartoPoder los temas abordados durante la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington, y reveló que se conversó sobre "la posibilidad, recalco la posibilidad, de que Estados Unidos empiece… pic.twitter.com/95ZE19edrt — Telemetro Reporta (@TReporta) January 14, 2026

Temas dialogados entre el canciller y Marco Rubio

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, también informó que durante el encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se dialogó sobre el proceso democrático en Venezuela.

En este contexto, se confirmó que este miércoles la líder opositora María Corina Machado participará en una reunión en Washington.

Asimismo, en el ámbito bilateral, se abordaron temas relacionados con las acciones contra el crimen organizado, el narcotráfico y el fortalecimiento de la cooperación entre Panamá y Estados Unidos.

"Las relaciones entre ambos países se encuentran en un momento muy dulce. Por supuesto que ambos países tienen sus intereses y eso es de entender", detalló el canciller.

Martínez-Acha tiene previsto regresar a Panamá en horas de la tarde de este miércoles.