Retraso en pago de becas del IFARHU genera reclamo de estudiantes de Medicina de la UIP

Un grupo de estudiantes de Medicina de la Universidad Interamericana de Panamá (UIP) acudió este miércoles a las instalaciones del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) para exigir el pago de una beca adquirida tras la firma de un convenio entre el IFARHU y el Ministerio de Salud (MINSA) durante la pasada administración gubernamental.

Los estudiantes manifestaron que el beneficio económico fue establecido mediante un acuerdo institucional con el objetivo de respaldar su formación académica, sin embargo, aseguran que los pagos se mantienen pendientes, lo que ha generado dificultades para cubrir gastos universitarios y de manutención.

Estudiantes de Medicina de la UIP exigen pago de beca al IFARHU

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/violaguevara/status/2011453687529673030?s=20&partner=&hide_thread=false Estudiantes de medicima de la UIP Panamá llegan al @IFARHU para exigir el pago de una beca que adquirieron tras la firma de un convenio entre la entidad y @MINSAPma firmado en la pasada administración gubernamental. @TReporta pic.twitter.com/gk8hccppg5 — Viola Guevara Gallimore (@violaguevara) January 14, 2026

Según explicaron, el convenio fue suscrito como parte de los programas de apoyo a la formación de profesionales de la salud, una carrera considerada prioritaria para el sistema sanitario del país, especialmente tras las lecciones dejadas por la pandemia.

La presencia de los estudiantes en el IFARHU busca obtener una respuesta oficial sobre el estado del convenio y un cronograma claro de pagos, al tiempo que reiteran su disposición a mantener el diálogo con las autoridades.

Hasta el momento, el IFARHU no ha emitido un pronunciamiento público sobre esta situación específica, mientras los estudiantes esperan una solución administrativa que permita honrar los compromisos adquiridos en el acuerdo firmado con el MINSA.