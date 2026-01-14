Panamá Nacionales -  14 de enero de 2026 - 10:38

Ataque con dron a buque panameño: AMP pide evitar aguas de Ucrania y Rusia

La AMP recomienda a embarcaciones de bandera panameña evitar aguas de Ucrania y Rusia tras un ataque con dron a un buque del registro panameño.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) recomendó a la tripulación de embarcaciones de bandera panameña evitar el tránsito por aguas ucranianas y rusas en el mar Negro y el mar de Azov, así como reforzar las medidas de seguridad, ante el aumento de riesgos en la zona.

La advertencia se emite luego de un incidente registrado este martes en Ucrania, en el que un tripulante de un buque tanquero inscrito en el Registro de Naves de Panamá resultó herido, tras el impacto de un dron contra la embarcación.

AMP recomienda a embarcaciones evitar aguas de Ucrania y Rusia

Según la AMP, la situación geopolítica en la región representa un riesgo significativo para la seguridad de la navegación comercial, por lo que exhortó a los operadores, armadores y capitanes a mantener una evaluación constante del riesgo, seguir las alertas de las autoridades internacionales y aplicar protocolos de protección para la tripulación y las naves.

La entidad marítima panameña reiteró su llamado a priorizar la seguridad de la vida humana en el mar, y a cumplir con las recomendaciones emitidas por organismos internacionales de navegación, mientras se mantiene el monitoreo de los acontecimientos en la región.

