Luna de sangre 2026: a qué hora verla en Panamá y por qué se tornará roja

La madrugada del 4 de marzo de 2026, el cielo ofrecerá uno de los eventos astronómicos más llamativos del año, una “ luna de sangre ”. Se trata de un eclipse lunar total que podrá observarse desde Panamá a simple vista, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

¿Qué es una luna de sangre y por qué se ve roja?

Durante un eclipse lunar total, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Aunque la Luna queda completamente dentro de la umbra terrestre, no desaparece. Parte de la luz solar atraviesa la atmósfera del planeta, donde los colores azules se dispersan y los tonos rojos y anaranjados se refractan hacia la superficie lunar.

Ese proceso óptico es el que le da el característico color cobrizo conocido como “luna de sangre”. National Geographic explica que “la luz solar que pasa por la atmósfera terrestre pierde los tonos azules y deja pasar los rojos, iluminando la Luna con ese color”.

La tonalidad rojiza de la Luna, un fenómeno conocido popularmente como "luna de sangre", será consecuencia del comportamiento de la atmósfera terrestre frente a los rayos solares. Foto/EFE Luna de sangre este 4 de marzo de 2026. Archivo

Horarios y cómo observarlo desde Panamá

De acuerdo con los registros de la NASA, el evento del 4 de marzo de 2026 corresponde a un eclipse lunar total dentro del calendario de eclipses de los próximos años. La plataforma Time and Date detalla que el fenómeno podrá apreciarse en gran parte de América y que la fase de totalidad ocurrirá en la madrugada, por lo que en Panamá será visible durante la noche del martes 3 y las primeras horas del miércoles 4 de marzo .

No se requieren filtros ni equipos especiales para observarlo, basta con mirar al cielo desde un lugar con poca contaminación lumínica y horizonte despejado. Binoculares o cámaras con trípode pueden ayudar a apreciar mejor los matices.

Un espectáculo natural para observar

Space.com subraya que este tipo de eclipses son seguros para la vista y representan una oportunidad ideal para la divulgación científica y la fotografía nocturna. Más allá de su impacto visual, la “luna de sangre” es un recordatorio del movimiento preciso de los cuerpos celestes. Si las nubes lo permiten, el 4 de marzo de 2026 promete una madrugada distinta en Panamá, con la Luna teñida de rojo como protagonista.