¿Cuál es el animal del Año Nuevo Chino 2026?

El Año Nuevo Chino 2026 iniciará el martes 17 de febrero de 2026, de acuerdo con el calendario lunar chino, marcando el comienzo de un nuevo ciclo cargado de simbolismo, energía y transformaciones.

Esta celebración, profundamente arraigada en la cultura china y con fuerte presencia en Panamá, especialmente en comunidades comerciales y familiares, estará regida por el Caballo y el elemento Fuego, una combinación conocida como el Año del Caballo de Fuego (Red/Fire Horse).

Animal del Año Nuevo Chino 2026

Animal: Caballo

Elemento: Fuego

En la astrología china, cada año está determinado por uno de los 12 animales del zodiaco y uno de los cinco elementos (Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua), lo que define la energía predominante del período.

¿Qué simboliza el Caballo de Fuego?

Un caballo dragón mecánico lanza fuego durante una actuación en Beijing.

El Caballo representa movimiento, libertad, esfuerzo, trabajo constante y determinación, mientras que el Fuego potencia cualidades como la pasión, la intensidad, el liderazgo y los cambios rápidos.

La combinación del Caballo de Fuego se asocia con:

Decisiones audaces

Cambios importantes

Búsqueda de independencia

Energía intensa y transformadora

Por ello, el 2026 se perfila como un año dinámico, ideal para iniciar proyectos, asumir retos y tomar riesgos calculados.

El Año Nuevo Chino en Panamá

En Panamá, el Año Nuevo Chino es celebrado con actividades culturales, desfiles, danzas del dragón y del león, además de promociones comerciales y reuniones familiares, especialmente en áreas como El Dorado, Vía España y centros comerciales.