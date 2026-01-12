El Ministerio de Salud ( Minsa ) , a través de la Dirección General de Salud Pública, advirtió que los bancos de sangre a nivel nacional mantienen un abastecimiento inferior al 40 %, una situación que genera preocupación y pone en riesgo la atención oportuna de pacientes en hospitales públicos y privados.

Ante este escenario, las autoridades hicieron un llamado urgente a la población para que acuda a los servicios de transfusión sanguínea y contribuya a salvar vidas.

La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gil, explicó que con el inicio del año y la temporada de verano se incrementan las actividades recreativas, así como la incidencia de accidentes y enfermedades, lo que eleva la demanda de sangre en los centros hospitalarios.

"Desde el Ministerio de Salud hacemos un llamado urgente a la población para que acuda a los centros de donación de sangre y contribuya a salvar muchas vidas", expresó Gil.

Déficit afecta la atención en urgencias

Minsa alerta: bancos de sangre en Panamá están por debajo del 40 % @MINSA

Por su parte, la jefa del Departamento de Medicina Transfusional y Servicios de Sangre del Minsa, Erika Zhong, señaló que en las últimas semanas se ha registrado un déficit significativo, lo que dificulta atender adecuadamente a los pacientes que llegan a los cuartos de urgencias.

Zhong detalló que el Minsa cuenta con 11 hospitales de segundo y tercer nivel, y que la demanda de sangre varía de acuerdo con la complejidad de atención de cada instalación de salud.

"Requerimos donantes de sangre tipo O negativo, ya que es el tipo universal y puede ser utilizado por cualquier persona. Aunque la mayoría de la población tiene sangre tipo O positivo, lo que necesitamos con mayor urgencia son donantes voluntarios que permitan mantener abastecidos los bancos de sangre", explicó.

Bancos de sangre en Panamá

A nivel nacional existen 38 bancos de sangre, distribuidos de la siguiente manera:

11 del Ministerio de Salud

13 de la Caja de Seguro Social (CSS)

14 privados

Requisitos para donar sangre

El Minsa recordó que para donar sangre se deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 65 años.

Menores de 17 años pueden donar con consentimiento escrito de los padres y certificado de nacimiento.

Presentar cédula de identidad personal o licencia de conducir.

Extranjeros deben presentar pasaporte y contar con al menos seis meses de estadía en el país.

Contar con los datos del paciente (nombre completo y número de cédula o pasaporte).

No estar enfermo el día de la donación.

No haber padecido hepatitis B o C, VIH/SIDA, sífilis u otras enfermedades transmisibles.

No tener múltiples parejas sexuales.

El Minsa reiteró que la donación voluntaria de sangre es un acto solidario y de amor que permite salvar vidas y garantizar la atención médica oportuna en todo el país.

En la conferencia de prensa participaron la directora general de Salud Pública, Yelkys Gil; la directora de Provisión de Servicios, María Victoria Crespo; y la jefa del Departamento de Medicina Transfusional y Servicios de Sangre, Erika Zhong.