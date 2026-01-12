Minsa alerta: bancos de sangre en Panamá están por debajo del 40 %

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Salud Pública, advirtió que los bancos de sangre a nivel nacional mantienen un abastecimiento inferior al 40 %, una situación que genera preocupación y pone en riesgo la atención oportuna de pacientes en hospitales públicos y privados.
Ante este escenario, las autoridades hicieron un llamado urgente a la población para que acuda a los servicios de transfusión sanguínea y contribuya a salvar vidas.
La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gil, explicó que con el inicio del año y la temporada de verano se incrementan las actividades recreativas, así como la incidencia de accidentes y enfermedades, lo que eleva la demanda de sangre en los centros hospitalarios.
Déficit afecta la atención en urgencias
Por su parte, la jefa del Departamento de Medicina Transfusional y Servicios de Sangre del Minsa, Erika Zhong, señaló que en las últimas semanas se ha registrado un déficit significativo, lo que dificulta atender adecuadamente a los pacientes que llegan a los cuartos de urgencias.
Zhong detalló que el Minsa cuenta con 11 hospitales de segundo y tercer nivel, y que la demanda de sangre varía de acuerdo con la complejidad de atención de cada instalación de salud.
Bancos de sangre en Panamá
A nivel nacional existen 38 bancos de sangre, distribuidos de la siguiente manera:
- 11 del Ministerio de Salud
- 13 de la Caja de Seguro Social (CSS)
- 14 privados
- Requisitos para donar sangre
El Minsa recordó que para donar sangre se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Tener entre 18 y 65 años.
- Menores de 17 años pueden donar con consentimiento escrito de los padres y certificado de nacimiento.
- Presentar cédula de identidad personal o licencia de conducir.
- Extranjeros deben presentar pasaporte y contar con al menos seis meses de estadía en el país.
- Contar con los datos del paciente (nombre completo y número de cédula o pasaporte).
- No estar enfermo el día de la donación.
- No haber padecido hepatitis B o C, VIH/SIDA, sífilis u otras enfermedades transmisibles.
- No tener múltiples parejas sexuales.
El Minsa reiteró que la donación voluntaria de sangre es un acto solidario y de amor que permite salvar vidas y garantizar la atención médica oportuna en todo el país.
En la conferencia de prensa participaron la directora general de Salud Pública, Yelkys Gil; la directora de Provisión de Servicios, María Victoria Crespo; y la jefa del Departamento de Medicina Transfusional y Servicios de Sangre, Erika Zhong.