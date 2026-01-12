Panamá Nacionales -  12 de enero de 2026 - 17:26

CSS presenta denuncia penal por millonario fraude en el sistema de pensiones

El director indicó que la CSS colaborará plenamente con las autoridades judiciales para identificar a los responsables

Director de la CSS

Director de la CSS, Dino Mon

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, presentó este lunes una denuncia penal ante el Ministerio Público tras detectarse un esquema de fraude en el sistema de pensiones que habría causado un perjuicio de varios millones de dólares a la institución.

Mon explicó que una auditoría interna reveló alteraciones en los registros de cuotas correspondientes a 52 pensiones, las cuales no responden a simples errores administrativos.

Director indicó que la CSS colaborará plenamente con las autoridades

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2010825390374129700&partner=&hide_thread=false

“No se trata de fallas aisladas, sino de alteraciones que evidencian un patrón y un comportamiento de fraude dentro de la propia institución”, afirmó el director de la CSS.

De acuerdo con las estimaciones preliminares, el daño económico asciende a entre B/.3,000,000.00 y B/.4,000,000.00, monto que pudo haber alcanzado hasta B/.10,000,000.00 de haberse continuado realizando los pagos irregulares.

El director indicó que la CSS colaborará plenamente con las autoridades judiciales para identificar a los responsables y reforzar los controles internos con el fin de evitar nuevas irregularidades en el sistema de pensiones.

En esta nota:
Seguir leyendo

Análisis sobre retos de la CSS, labor legislativa y minería

Director de la CSS admite que no hubo consenso para discutir la edad de jubilación

Segundo pago a jubilados y pensionados: días de cobro por ACH y cheque enero 2026

Recomendadas

Más Noticias