CSS presenta denuncia penal por millonario fraude en el sistema de pensiones

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, presentó este lunes una denuncia penal ante el Ministerio Público tras detectarse un esquema de fraude en el sistema de pensiones que habría causado un perjuicio de varios millones de dólares a la institución.
Director indicó que la CSS colaborará plenamente con las autoridades
“No se trata de fallas aisladas, sino de alteraciones que evidencian un patrón y un comportamiento de fraude dentro de la propia institución”, afirmó el director de la CSS.
De acuerdo con las estimaciones preliminares, el daño económico asciende a entre B/.3,000,000.00 y B/.4,000,000.00, monto que pudo haber alcanzado hasta B/.10,000,000.00 de haberse continuado realizando los pagos irregulares.
El director indicó que la CSS colaborará plenamente con las autoridades judiciales para identificar a los responsables y reforzar los controles internos con el fin de evitar nuevas irregularidades en el sistema de pensiones.