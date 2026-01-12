Panamá Nacionales -  12 de enero de 2026 - 09:52

IMA publica los nuevos precios de los productos en agroferias, agrotiendas y distribuidoras

El IMA dio a conocer el listado de precios de los productos que estarán disponibles en las agrotiendas, agroferias y distribuidoras.

Precios de los productos de las agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el listado de precios de los productos que estarán disponibles en las agrotiendas, agroferias y distribuidoras durante las actividades que se desarrollarán a lo largo del año 2026.

Listado de precios de los productos del IMA

  • Arroz pilado y empacado: B/. 1.25, paquete de 5Lbs
  • Aceite: B/. 1.40, botella 900 ML
  • Atún en trozos: B/. 0.60 lata de 170 g
  • Café: B/. 1.15 paquete 227 g
  • Café: B/. 1.40 paquete 264 g
  • Espagueti: B/. 0.50 paquete 1 Lb
  • Frijoles chiricanos: B/. 0.65 paquete de 1 Lb
  • Queso procesado americano: B/. 4.00 32 rebanadas
  • Queso blanco fresco nacional: B/. 1.75 250 g
  • Sal: B/. 0.15 paquete de 1 Lb
  • Pasta de tomate: B/. 0.35 paquete 113 g
  • Guandú nacional: B/. 0.85 lata de 312 g

Para ver la lista completa, ingrese a la siguiente publicación el IMA.

En esta nota:
