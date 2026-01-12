IMA publica los nuevos precios de los productos en agroferias, agrotiendas y distribuidoras

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el listado de precios de los productos que estarán disponibles en las agrotiendas, agroferias y distribuidoras durante las actividades que se desarrollarán a lo largo del año 2026.
¡El IMA sigue trabajando para llegar a más hogares!— Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) January 11, 2026
Con el objetivo de garantizar que más familias tengan acceso a productos de calidad, hemos actualizado nuestro catálogo de precios y cantidades máximas de compra
