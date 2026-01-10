Panamá Nacionales -  10 de enero de 2026 - 13:44

IMA anuncia puntos de agroferias para este martes 13 y miércoles 14 de enero

IMA invitó a la ciudadanía a asistir a las agroferias a partir de las 8:00 a.m., portando su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables.

IMA anuncia puntos de agroferias en el 2026.

IMA anuncia puntos de agroferias en el 2026.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este martes 13 y miércoles 14 de enero se realizarán agroferias en las provincias de Panamá, Veraguas y Los Santos, entre otros puntos del país, donde se ofrecerán bolsas de arroz, legumbres y otros productos de la canasta básica.

La entidad invitó a la ciudadanía a asistir a estas jornadas a partir de las 8:00 a.m., portando su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables.

Agroferias del martes 13 de enero

Panamá

  • Cancha del sector 2 de Samaria, corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito.

Los Santos

  • Parque de Sábana Grande, distrito de Los Santos.

Panamá Este

  • Terrenos de la Feria de Tanara, distrito de Chepo.

Veraguas

  • Cancha techada de La Colorada, distrito de Santiago.
  • Casa comunal de Guarumal, distrito de Soná.

Panamá Oeste

  • Instalaciones de Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira.

Coclé

  • Iglesia de Boca de Tucué, distrito de Penonomé.

Chiriquí

  • Parque central de Santa Marta, distrito de Bugaba.

Colón

  • Terrenos de la Feria de Colón, corregimiento de Buena Vista.

Darién

  • Casa comunal de Platanilla, en Río Congo, distrito de Santa Fe.
Embed - I M A P A N A M A on Instagram: "¡Las Agroferias del IMA están de vuelta! Comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional. Conoce las sedes Desde las 8:00 a.m. Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula ¡Por un Panamá que consume lo nuestro! #ConPasoFirme"
View this post on Instagram

Miércoles 14 de enero

Los Santos

  • Parque de Pedasí, distrito de Pedasí.

Panamá Este

  • Cancha del Parque Central de Pacora, en el corregimiento de Pacora.
  • Parque de Las Margaritas, distrito de Chepo.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Horconcito, distrito de San Lorenzo.

Veraguas

  • Cancha techada de La Carrillo, distrito de Atalaya.
  • Cancha municipal de La Mesa, corregimiento de La Mesa cabecera.
En esta nota:
Seguir leyendo

IMA organiza jornada de venta de productos este jueves 8 de enero

IMA anuncia megaferias arroceras para este jueves 8 de enero en Panamá

IMA realizará naviferias este martes 6 de enero en Veraguas y Colón

Recomendadas

Más Noticias