IMA anuncia puntos de agroferias para este martes 13 y miércoles 14 de enero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este martes 13 y miércoles 14 de enero se realizarán agroferias en las provincias de Panamá, Veraguas y Los Santos, entre otros puntos del país, donde se ofrecerán bolsas de arroz, legumbres y otros productos de la canasta básica.
Agroferias del martes 13 de enero
Panamá
- Cancha del sector 2 de Samaria, corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito.
Los Santos
- Parque de Sábana Grande, distrito de Los Santos.
Panamá Este
- Terrenos de la Feria de Tanara, distrito de Chepo.
Veraguas
- Cancha techada de La Colorada, distrito de Santiago.
- Casa comunal de Guarumal, distrito de Soná.
Panamá Oeste
- Instalaciones de Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira.
Coclé
- Iglesia de Boca de Tucué, distrito de Penonomé.
Chiriquí
- Parque central de Santa Marta, distrito de Bugaba.
Colón
- Terrenos de la Feria de Colón, corregimiento de Buena Vista.
Darién
- Casa comunal de Platanilla, en Río Congo, distrito de Santa Fe.
Miércoles 14 de enero
Los Santos
- Parque de Pedasí, distrito de Pedasí.
Panamá Este
- Cancha del Parque Central de Pacora, en el corregimiento de Pacora.
- Parque de Las Margaritas, distrito de Chepo.
Chiriquí
- Cancha comunal de Horconcito, distrito de San Lorenzo.
Veraguas
- Cancha techada de La Carrillo, distrito de Atalaya.
- Cancha municipal de La Mesa, corregimiento de La Mesa cabecera.