Vuelve el arroz de 20 lb a $5: IMA reanudará agroferias y tiendas desde el 13 de enero

El IMA informó que desde el 13 de enero retomará las agroferias, tiendas y distribuidoras a nivel nacional. Conoce los detalles.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que a partir del martes 13 de enero se reanudarán las operaciones de sus agroferias, tiendas y distribuidoras en todo el país, tras el receso de inicio de año.

La entidad destacó que esta reactivación permitirá nuevamente a la población acceder a productos de la canasta básica a precios accesibles, como parte de los programas de apoyo al consumidor.

Fechas y sedes se anunciarán por canales oficiales del IMA

El IMA exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a sus canales oficiales de comunicación, donde se estarán publicando de forma progresiva las fechas, horarios y sedes de las agroferias en las distintas provincias y comarcas.

Estas jornadas suelen registrar alta asistencia, por lo que la institución recomienda a los usuarios verificar la información oficial antes de acudir a los puntos de venta.

Las agroferias del IMA son una de las principales alternativas para miles de familias panameñas, especialmente en comunidades donde el acceso a alimentos a bajo costo es limitado.

