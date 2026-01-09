Vuelve el arroz de 20 lb a $5: IMA reanudará agroferias y tiendas desde el 13 de enero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que a partir del martes 13 de enero se reanudarán las operaciones de sus agroferias, tiendas y distribuidoras en todo el país, tras el receso de inicio de año.
La entidad destacó que esta reactivación permitirá nuevamente a la población acceder a productos de la canasta básica a precios accesibles, como parte de los programas de apoyo al consumidor.
Fechas y sedes se anunciarán por canales oficiales del IMA
El IMA exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a sus canales oficiales de comunicación, donde se estarán publicando de forma progresiva las fechas, horarios y sedes de las agroferias en las distintas provincias y comarcas.
Estas jornadas suelen registrar alta asistencia, por lo que la institución recomienda a los usuarios verificar la información oficial antes de acudir a los puntos de venta.
Las agroferias del IMA son una de las principales alternativas para miles de familias panameñas, especialmente en comunidades donde el acceso a alimentos a bajo costo es limitado.