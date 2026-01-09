Bernardo Meneses: Ordenan detención provisional al exdirector del IFARHU por peculado

El Tribunal Superior de Apelaciones ordenó la detención provisional de un exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Bernardo Meneses de 37 años de edad, tras revocar las medidas cautelares personales que le habían sido impuestas inicialmente.

La decisión fue adoptada por el tribunal integrado por los magistrados Adrián José Hernández (presidente), Fernando Alonzo y Gustavo Romero Duque, quienes consideraron que las medidas previas —reporte periódico ante el Ministerio Público, prohibición de salida del país y restricción de acercarse a las oficinas del IFARHU— no eran proporcionales a la gravedad de los hechos imputados.

Bernardo Meneses mantiene delitos contra la administración pública

El exfuncionario se encuentra imputado por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, específicamente en las modalidades de peculado doloso agravado y corrupción de servidores públicos.

Durante la audiencia de apelación, celebrada el jueves 8 de enero, el Tribunal Superior de Apelaciones, luego de escuchar los argumentos de las partes, concluyó que las medidas cautelares iniciales no garantizaban los fines del proceso penal, razón por la cual ordenó su reemplazo por la detención provisional.

Participación del Ministerio Público y la defensa

En las audiencias de apelación, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal superior anticorrupción, Azucena Aizprúa, mientras que la defensa técnica particular del imputado fue ejercida por el abogado Ángel Álvarez.

Investigación surge tras auditoría de Contraloría

Las investigaciones se originaron a partir de una auditoría preliminar realizada por la Contraloría General de la República, la cual detectó una serie de irregularidades en la administración del IFARHU durante el quinquenio pasado.

El caso forma parte de las investigaciones en curso relacionadas con el manejo de fondos públicos y la transparencia en programas de becas y asistencia económica administrados por la entidad.