MEF reitera prohibición en uso de fondos para delegaciones en el Desfile de las Mil Polleras

El ministro de Economía y Finanzas ( MEF ), Felipe Chapman, reiteró la restricción en el uso de fondos públicos para aquellos funcionarios y delegaciones de entidades oficiales que participen en el Desfile de las Mil Polleras 2026, evento cultural que se celebra anualmente en el distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos.

Chapman aclaró que la medida no prohíbe la participación de funcionarios públicos en esta actividad, siempre y cuando lo hagan sin utilizar recursos del Estado.

“Los funcionarios pueden participar, pero no con los dineros de los contribuyentes”, enfatizó el titular del MEF.

MEF recomienda uso responsable de los recursos del Estado

El ministro explicó que la disposición responde a la política de austeridad y uso responsable de los fondos públicos, especialmente en actividades que no forman parte de las funciones esenciales de las instituciones gubernamentales.

La restricción aplica a viáticos, transporte, vestimenta, logística y cualquier otro gasto financiado con recursos estatales para la participación en el desfile.

ATP, la única excepción por mandato legal

Chapman precisó que esta medida exceptúa a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), ya que por mandato legal se le asignan recursos específicos para la promoción y apoyo de este evento, considerado de interés turístico y cultural nacional.

El Desfile de las Mil Polleras es una de las celebraciones folclóricas más importantes del país y atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año, convirtiéndose en un eje clave para la economía local de la región de Azuero.