¿Cuándo inicia el tercer pago del PASE-U 2025? IFARHU confirma fecha del cobro

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que el tercer pago del programa PASE-U iniciará a partir del próximo 26 de enero, beneficiando a cientos de miles de estudiantes en todo el país.

La información fue confirmada en exclusiva a TReporta por el director general del IFARHU, Carlos Godoy, quien detalló que el desembolso alcanzará a estudiantes de primaria, premedia y media, tanto de centros educativos oficiales como particulares.

Este tercer pago corresponde al calendario regular del programa y representa un alivio económico para miles de familias panameñas que dependen de este apoyo para cubrir gastos escolares.

Tercer pago del PASE-U 2025 iniciará el 26 de enero ¿Quiénes pueden cobrarlo?

El IFARHU recordó que para recibir el beneficio, los estudiantes deben cumplir con una serie de requisitos académicos y administrativos, entre ellos:

Requisitos según nivel educativo:

Primaria: Promedio general mínimo de 3.0 (sumatoria de notas).

Premedia y media: Promedio mínimo de 3.0 en cada asignatura.

Requisitos generales:

No tener materias reprobadas.

Cumplir con los requisitos de asistencia establecidos por el programa.

Las autoridades reiteraron que el cumplimiento de estos criterios es indispensable para poder recibir el pago.

IFARHU analiza aumentar el promedio mínimo exigido

El director del IFARHU también aclaró que, aunque el promedio mínimo vigente es de 3.0, actualmente existe una propuesta en análisis para elevarlo a 4.0, como parte de una estrategia para incentivar el esfuerzo académico entre los estudiantes.

De acuerdo con la institución, el ajuste contemplaría elevar el promedio final mínimo de 3.5 a 4.0, una medida que, de concretarse, podría impactar a miles de familias beneficiarias del programa PASE-U.

Por ahora, el IFARHU reiteró que el pago de enero se realizará bajo las reglas actuales, mientras continúan las evaluaciones internas sobre posibles cambios al programa.