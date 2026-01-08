Convocatoria para el Concurso General de Becas 2026 del IFARHU inicia el 12 de enero vía web

TReporta

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que el lunes 12 de enero inicia la convocatoria del Concurso General de Becas 2026, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media de centros educativos oficiales y particulares, con un promedio final mínimo de 4.5, así como a estudiantes universitarios con un índice académico mínimo de 2.0.

Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través del sitio web https://www.ifarhu.gob.pa/. Los interesados tendrán plazo para postularse hasta el 23 de enero de 2026.

