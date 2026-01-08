Convocatoria para el Concurso General de Becas 2026 del IFARHU inicia el 12 de enero vía web

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que el lunes 12 de enero inicia la convocatoria del Concurso General de Becas 2026, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media de centros educativos oficiales y particulares, con un promedio final mínimo de 4.5, así como a estudiantes universitarios con un índice académico mínimo de 2.0.
Para este año, el director del IFARHU, Carlos Godoy, confirmó que las becas para estudiantes universitarios estarán enfocadas en carreras prioritarias. Asimismo, se contempla una asignación presupuestaria de al menos B/. 50 millones para el desarrollo del concurso.