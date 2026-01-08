Panamá Nacionales -  8 de enero de 2026 - 10:28

Convocatoria para el Concurso General de Becas 2026 del IFARHU inicia el 12 de enero vía web

Los interesados en aplicar a la convocatoria para el Concurso General de Becas 2026 tienen hasta el 23 de enero de 2026 para inscribirse.

Convocatoria para el Concurso General de Becas 2026 del IFARHU inicia el 12 de enero vía web
TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que el lunes 12 de enero inicia la convocatoria del Concurso General de Becas 2026, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media de centros educativos oficiales y particulares, con un promedio final mínimo de 4.5, así como a estudiantes universitarios con un índice académico mínimo de 2.0.

Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través del sitio web https://www.ifarhu.gob.pa/. Los interesados tendrán plazo para postularse hasta el 23 de enero de 2026.

Para este año, el director del IFARHU, Carlos Godoy, confirmó que las becas para estudiantes universitarios estarán enfocadas en carreras prioritarias. Asimismo, se contempla una asignación presupuestaria de al menos B/. 50 millones para el desarrollo del concurso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2009281617508921528&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Concurso General de Becas IFARHU será vía web: conoce las calificaciones

Concurso General de Becas 2026: quiénes pueden participar según IFARHU

MiBus implementará nueva ruta a partir del 19 de enero

Recomendadas

Más Noticias