MINSA y CSS realizarán compra conjunta de 300 medicamentos ante desabastecimiento

Como resultado de la segunda reunión de la Comisión para la Evaluación del Desabastecimiento Crítico de Medicamentos, las autoridades de salud aprobaron la adquisición coordinada de 300 medicamentos con el objetivo de garantizar el abastecimiento en las farmacias del Ministerio de Salud ( Minsa ) , la Caja de Seguro Social (CSS) y los hospitales patronatos a nivel nacional.

El director nacional de Medicamentos e Insumos del Minsa, Eric Conte, informó que las mesas técnicas han avanzado en la unificación de los listados de medicamentos, lo que permitirá realizar una compra nacional conjunta entre las instituciones del sistema público de salud.

Medicamentos para enfermedades crónicas y fármacos de difícil acceso

De acuerdo con Conte, el nuevo listado incluye medicamentos esenciales para el tratamiento de hipertensión arterial, colesterol y diabetes, así como fármacos especializados de difícil adquisición.

Estos últimos corresponden a productos que, tradicionalmente, no cuentan con suficiente participación de empresas en los actos públicos, situación que ha contribuido al desabastecimiento. Sin embargo, con este mecanismo excepcional de compra, podrán ser adquiridos de forma coordinada.

El funcionario aclaró que esta adquisición no interfiere con los actos públicos vigentes del Minsa ni de la CSS, ya que responde exclusivamente a la atención del desabastecimiento crítico identificado en el sistema público de salud.

Próximo paso: publicación en Gaceta Oficial

Conte adelantó que para la próxima semana se espera concluir la revisión total del listado de medicamentos bajo este mecanismo especial. Posteriormente, el documento será presentado al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y luego al presidente de la República, José Raúl Mulino, para su publicación en la Gaceta Oficial.

Una vez cumplido este trámite, se procederá a la realización de los actos de adquisición a través de la plataforma Panamá Compra.

Comisión creada por decreto ejecutivo

La Comisión para la Evaluación del Desabastecimiento Crítico de Medicamentos fue instalada el 15 de octubre de 2025, tras su creación mediante el Decreto Ejecutivo N.° 20 del 19 de septiembre de 2025.

Está integrada por representantes del Minsa, la CSS, la Defensoría del Pueblo, el Colegio Médico de Panamá, el Colegio Nacional de Farmacéuticos y la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas.

Desde su instalación, la comisión ha sostenido múltiples reuniones con hospitales del Minsa, la CSS y patronatos, con el fin de revisar los listados y determinar qué medicamentos pueden ser adquiridos de forma conjunta.

La creación de este organismo se sustenta en el artículo 261 de la Ley 419 del 2 de febrero de 2024, que faculta al Órgano Ejecutivo, a través del Minsa, a declarar el desabastecimiento crítico de medicamentos y adoptar medidas para prevenir su escasez en el sector público.