Autoridades honran legado del 9 de Enero a 62 años de la gesta patriótica

En el marco de la conmemoración de los 62 años de la Gesta Patriótica del 9 de Enero de 1964, autoridades y figuras políticas coincidieron en destacar el valor histórico, patriótico y soberano de la juventud que salió a las calles para defender la dignidad nacional.

El expresidente de la República, Martín Torrijos, subrayó la vigencia del derecho internacional y el ejemplo que dejaron los jóvenes mártires.

“Las leyes internacionales tienen que tener vigencia, sino viviremos en un mundo donde es la ley del más fuerte, pero sobre todo el ejemplo patriótico, heroico y digno de esa juventud que se levantó”, expresó Torrijos.

Un deber nacional honrar a los mártires

El exmandatario también señaló que el 9 de Enero representa una obligación moral y cívica para los panameños, al tratarse de una fecha que marcó el inicio del proceso de recuperación de la soberanía nacional.

“Hoy es una obligación realmente venir a honrar a nuestros mártires y nuestros héroes, que hace 62 años con mucha determinación y coraje iniciaron la defensa de nuestra patria, un proceso que significó la recuperación de nuestra soberanía, de nuestro Canal, y es una fecha en la que venimos a honrar”, manifestó.

Un legado que proyecta el futuro de Panamá

Por su parte, el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, resaltó que el sacrificio de los jóvenes del 9 de Enero debe servir como guía para el presente y el futuro del país.

“Le debemos tanto a estos jóvenes valientes avanzar con inteligencia y la convicción de que Panamá es tantas cosas, pero también una promesa de bienestar para las generaciones que vienen”, afirmó Icaza.

A 62 años de la gesta patriótica, el 9 de Enero sigue siendo una fecha de unidad nacional, reflexión histórica y reafirmación del compromiso con la soberanía, cuyo legado condujo años más tarde a la firma de los Tratados Torrijos-Carter y la recuperación del Canal de Panamá.