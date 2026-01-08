Presidente Mulino entrega orden de proceder para rehabilitar la planta potabilizadora de Parita

El presidente de la República , José Raúl Mulino, entregó este viernes la orden de proceder para el proyecto de rehabilitación de la planta potabilizadora de Parita, en la provincia de Herrera, como parte del Plan Nacional de Rehabilitación de Plantas Potabilizadoras que impulsa el Gobierno Nacional.

La iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los panameños, garantizando el acceso al agua potable para consumo humano y fortaleciendo el desarrollo de las comunidades del interior del país.

Inversión supera los B/.4.6 millones

El proyecto contempla una inversión superior a los B/.4.6 millones y beneficiará de forma directa a más de 4,200 residentes de las comunidades de Parita, El Corozo y Puerto Limón, impulsando además el desarrollo económico local y el potencial turístico de la zona.

La obra estará a cargo de la empresa Constructora Rodsa, S.A., que deberá ejecutarla en un plazo de 1,260 días calendario.

Primer proyecto en ejecución del plan nacional

Este proyecto marca el primer inicio de trabajos de nueve proyectos adjudicados dentro del Plan Nacional de Rehabilitación de Plantas Potabilizadoras, iniciado por instrucciones directas del presidente Mulino, con el objetivo de rescatar la infraestructura hídrica del país, afectada por años de falta de mantenimiento.

Las autoridades han advertido que este deterioro ha puesto en riesgo tanto el suministro de agua potable como la inversión pública en el sector.

Rehabilitación integral de la planta

La planta potabilizadora de Parita será rehabilitada en su totalidad, incluyendo:

Toma de agua cruda

Tanques de almacenamiento

Estaciones de bombeo

Líneas de aducción

Centro de control y monitoreo

Incorporación de equipamiento moderno

Prioridad en inversión social y agua potable

El Gobierno Nacional reiteró que para la administración del presidente Mulino es prioritaria la inversión social en ejes estratégicos como salud, agua potable, educación, desarrollo agropecuario y atención a zonas prioritarias, con el fin de reducir brechas y mejorar la calidad de vida de la población.

Estas inversiones también forman parte de la agenda de reactivación económica y seguridad, que incluye infraestructura hospitalaria, modernización educativa, telemedicina, expansión de redes de agua y saneamiento, y apoyo a la agricultura familiar.

Avances en otros proyectos hídricos en Herrera

El director del IDAAN, Rutilio Villarreal, aseguró que el Gobierno continuará sumando proyectos en ejecución y en fase de licitación.

"Continuaremos sumando proyectos que ya se encuentran en ejecución y en proceso de licitación, con el objetivo de garantizar a todos los panameños una infraestructura moderna, eficiente y sostenible que asegure el suministro de agua de calidad y constante", expresó.

Villarreal también informó que se avanza en el diseño de ingeniería básica del futuro Anillo Hidráulico de Chitré, destinado a mejorar el suministro de agua en el distrito, y que en Ocú ya se registra un 85% de avance en un proyecto integral que incluye planta potabilizadora, planta de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado.

Autoridades presentes

Al acto oficial asistieron la Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino; la expresidenta Mireya Moscoso; ministros y viceministros de Estado, diputados y autoridades locales.