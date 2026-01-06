Presidente Mulino lanza oficialmente el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó el lanzamiento oficial del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, al cumplirse 200 años de la histórica asamblea convocada en 1826 por el libertador Simón Bolívar, considerada la primera expresión formal del multilateralismo en América.

El acto se llevó a cabo en el Salón Bolívar del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) y contó con la participación de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, ministros de Estado y autoridades de los órganos Legislativo y Judicial.

Durante su discurso, el mandatario destacó que el año 2026 ha sido declarado Año del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, con una agenda de actividades diplomáticas, académicas, culturales y sociales que buscan resaltar la vigencia del legado bolivariano y el papel histórico de Panamá como punto de encuentro entre naciones.

Objetivo del congreso Bicentenario del Congreso Anfictiónico

Mulino subrayó que el congreso de 1826 tuvo como objetivo crear una confederación de los nuevos Estados independientes, una “nación de repúblicas”, y afirmó que, dos siglos después, América Latina enfrenta desafíos similares relacionados con la democracia, la institucionalidad y el respeto a la voluntad popular.

El presidente recordó además la experiencia panameña tras los años de dictadura y los acontecimientos del 20 de diciembre de 1989, resaltando que la reconstrucción del país se logró mediante mecanismos democráticos y el respeto al Estado de derecho.

El evento contó con la participación de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; y el presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá y viceministro de Asuntos Multilaterales, Carlos Guevara Mann.

Como parte de la conmemoración, la OEA y la Asociación de Estados del Caribe (AEC) celebrarán en Panamá reuniones de sus principales órganos en junio de 2026, mes en que se instaló el Congreso original.