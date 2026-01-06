Presidente Mulino pide respeto a la voluntad popular en Venezuela tras captura de Maduro

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció sobre la situación política de Venezuela durante el acto de lanzamiento oficial del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, luego de la captura de Nicolás Maduro.

“En Venezuela un pueblo se expresó en 2024 de manera clara y masiva en las urnas. Ese mandato no puede ser ignorado, distorsionado ni sustituido por arreglos de poder que perpetúen las mismas estructuras que llevaron al colapso institucional, económico y humano a ese país hermano”, dijo el mandatario.

Mulino recordó lo vivido en Panamá en 1989, tras la invasión estadounidense que derivó a la captura del dictador Manuel Antonio Noriega, y afirmó que "contrario a las presiones del momento, el equipo que lideró la transición del país hacia la democracia se apegó a la posición de: o se respetaba la elección del 7 de mayo del 1989 o no había transacción posible".

El presidente panameño también reveló que, tras la captura de Nicolás Maduro, sostuvo una conversación con la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien le ofreció un consejo personal.

"Se lo dije: un consejo de amigo, muéstrate intransigente con el respeto a la voluntad popular, ahí no hay pa’ atrás y no te vas a equivocar’”.