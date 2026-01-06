Tercer pago del PASE-U será en enero: requisitos y posibles cambios según IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que el tercer y último pago del programa PASE-U correspondiente a 2025 está programado para finales del mes de enero, junto al desembolso de las becas del Seguro Educativo.

Así lo confirmó el director general del IFARHU, Carlos Godoy, quien detalló que este pago beneficiará a cientos de miles de estudiantes de primaria, premedia y media, tanto de centros educativos oficiales como particulares.

Requisitos para cobrar el PASE-U

Para poder recibir el beneficio del PASE-U, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos académicos y administrativos:

Primaria : Promedio general mínimo de 3.0 (sumatoria de notas).

: Promedio general mínimo de 3.0 (sumatoria de notas). Premedia y Media : Promedio mínimo de 3.0 en cada asignatura.

: Promedio mínimo de 3.0 en cada asignatura. No tener materias reprobadas.

Cumplir con los requisitos de asistencia establecidos por el programa.

El IFARHU aclaró que, aunque actualmente el promedio mínimo exigido es de 3.0, existe una propuesta en análisis para elevar el promedio a 4.0, con el objetivo de incentivar el esfuerzo académico entre los estudiantes.

Posibles cambios al programa PASE-U

De acuerdo con la institución, se analiza un ajuste en el promedio final mínimo, que pasaría de 3.5 a 4.0, una medida que podría impactar a miles de familias beneficiarias del programa.

Actualmente, más de 700 mil estudiantes reciben el pago anual del PASE-U, lo que representa una inversión estatal superior a B/.260 millones.

Además del posible cambio en el promedio, el IFARHU evalúa la implementación de la tarjeta Clave Social como mecanismo de pago, con el fin de agilizar los desembolsos y reducir inconsistencias detectadas en el sistema de cheques, especialmente en comunidades de difícil acceso.

La entidad indicó que estas propuestas aún se encuentran en fase de análisis y podrían formar parte de un paquete de reformas orientadas a modernizar y transparentar la ejecución del programa PASE-U.