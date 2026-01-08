Gobierno de Venezuela confirma la liberación de presos políticos.

El Gobierno de Venezuela confirmó este jueves 8 de enero que ordenó la liberación, durante las próximas horas, de presos políticos que habían sido recluidos en diversas cárceles del país desde hace más de 20 años, incluyendo el período del mandato de Nicolás Maduro.

El anuncio fue realizado por el jefe del Parlamento venezolano y hermano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez.

Aunque no se precisó una cifra oficial de excarcelaciones, se estima que en estas instituciones permanecen entre 900 y 1.000 presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros.

La liberación se produce tras negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos, luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante la madrugada del sábado 4 de enero en Caracas.