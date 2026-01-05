Pago de becas IFARHU 2026: Centros de entrega de cheques para el martes 6 de enero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que este martes 6 de enero de 2026 realizará la entrega del último pago de becas pendientes a estudiantes universitarios de la comarca Guna Yala, correspondientes a los años 2024 y 2025.
El pago está dirigido a estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) y de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS).
Detalles de la entrega de cheques por el IFARHU
Fecha: Martes 6 de enero de 2026
Centro de pago:
-
Universidad de Panamá
-
Licenciatura en Educación Primaria
-
Anexo de Ustupu
-
Horario:
-
De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
El IFARHU recomienda a los beneficiarios acudir con su cédula vigente y mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución ante cualquier actualización relacionada con el proceso de pago.