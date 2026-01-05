Panamá Nacionales -  5 de enero de 2026 - 10:08

Pago de becas IFARHU 2026: Centros de entrega de cheques para el martes 6 de enero

Según explica el IFARHU, el pago está dirigido a estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) y de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS)

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que este martes 6 de enero de 2026 realizará la entrega del último pago de becas pendientes a estudiantes universitarios de la comarca Guna Yala, correspondientes a los años 2024 y 2025.

El pago está dirigido a estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) y de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS).

Detalles de la entrega de cheques por el IFARHU

Fecha: Martes 6 de enero de 2026

Centro de pago:

  • Universidad de Panamá

    • Licenciatura en Educación Primaria

    • Anexo de Ustupu

Horario:

  • De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El IFARHU recomienda a los beneficiarios acudir con su cédula vigente y mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución ante cualquier actualización relacionada con el proceso de pago.

