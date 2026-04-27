Estudiantes de primaria y secundaria tendrán un día libre esta semana

Estudiantes de primaria de Panamá. MEDUCA

Por Ana Canto Esta semana, los estudiantes de primaria, premedia y media de todo el país disfrutarán de un día de descanso obligatorio el viernes 1 de mayo, en conmemoración del Día Internacional del Trabajo.

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Al ser una fecha de fiesta nacional, la jornada académica, tanto en los centros educativos, como en universidades, se reanudará de forma regular el lunes 4 de mayo.

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Lunes 2 de noviembre: Día de los Difuntos

Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia

Miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios

Jueves 5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia

Martes 10 de noviembre: Grito de Independencia de España

Martes 8 de diciembre: Día de La Madre Calendario escolar 2026 Primer Trimestre Desde el lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo. Primer receso escolar Del lunes 1 al viernes 5 de junio. Segundo trimestre Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre. Segundo receso escolar Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre. Tercer trimestre Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre. Balance y graduaciones Del 14 al 18 de diciembre.