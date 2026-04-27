Panamá Nacionales -  27 de abril de 2026 - 17:45

Estudiantes de primaria y secundaria tendrán un día libre esta semana

Los estudiantes de primaria, secundaria y universidad disfrutarán de un día de descanso obligatorio esta semana.

Estudiantes de primaria de Panamá.

Estudiantes de primaria de Panamá.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

Esta semana, los estudiantes de primaria, premedia y media de todo el país disfrutarán de un día de descanso obligatorio el viernes 1 de mayo, en conmemoración del Día Internacional del Trabajo.

Al ser una fecha de fiesta nacional, la jornada académica, tanto en los centros educativos, como en universidades, se reanudará de forma regular el lunes 4 de mayo.

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Días libres para los estudiantes 2026

  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 2 de noviembre: Día de los Difuntos
  • Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia
  • Miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios
  • Jueves 5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia
  • Martes 10 de noviembre: Grito de Independencia de España
  • Martes 8 de diciembre: Día de La Madre

Calendario escolar 2026

Primer Trimestre

  • Desde el lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo.

Primer receso escolar

  • Del lunes 1 al viernes 5 de junio.

Segundo trimestre

  • Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.

Segundo receso escolar

  • Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.

Tercer trimestre

  • Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.

Balance y graduaciones

  • Del 14 al 18 de diciembre.

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