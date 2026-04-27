Nacionales -  27 de abril de 2026 - 16:19

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del martes 28 de abril

Esta convocatoria del Concurso General de Becas 2026 está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria.

Recepción de documentos del IFARUH del Concurso General de Becas 2026.

Recepción de documentos del IFARUH del Concurso General de Becas 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este martes 28 de abril formalmente el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Coclé, Colón, Darién, Herrera, Panamá, y las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 28 de abril

Provincia de Coclé

Oficinas de Aguadulce

  • La Universidad de Panamá, extensión de Aguadulce

Oficina de IFARHU - Penonomé

  • Universidad de Panamá

Provincia de Colón

Centro de Arte y Cultura

  • Centros educativos de Cristóbal, Sabanitas y Puerto Pilón.

Provincia de Darién

Escuela Marcos Alarcón

  • Pinogana: Metetí.

Provincia de Herrera

Oficina del IFARHU de Chitré

  • Corregimiento de Chitré: Centro Regional Universitario de Azuero

Provincia de Panamá

Panamá Este - Agencia Regional de Panamá Este

  • San Martín
  • Las Garzas

Panamá Norte - Oficinas del IFARHU de Panamá Norte

  • Centros educativos del corregimiento de Las Cumbres.

Tortí - Agencia Regional de Tortí

  • Chepo
  • Chepigana
  • Chimán

Comarca Emberá - Wounaan

  • Cémaco: Lajas Blancas

Comarca Guna Yala

  • Tubualá
  • Ailigandí
  • Puerto Obaldía

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

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