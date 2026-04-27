Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del martes 28 de abril

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este martes 28 de abril formalmente el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Coclé, Colón, Darién, Herrera, Panamá, y las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala.
Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 28 de abril
Provincia de Coclé
Oficinas de Aguadulce
- La Universidad de Panamá, extensión de Aguadulce
Oficina de IFARHU - Penonomé
- Universidad de Panamá
Provincia de Colón
Centro de Arte y Cultura
- Centros educativos de Cristóbal, Sabanitas y Puerto Pilón.
Provincia de Darién
Escuela Marcos Alarcón
- Pinogana: Metetí.
Provincia de Herrera
Oficina del IFARHU de Chitré
- Corregimiento de Chitré: Centro Regional Universitario de Azuero
Provincia de Panamá
Panamá Este - Agencia Regional de Panamá Este
- San Martín
- Las Garzas
Panamá Norte - Oficinas del IFARHU de Panamá Norte
- Centros educativos del corregimiento de Las Cumbres.
Tortí - Agencia Regional de Tortí
- Chepo
- Chepigana
- Chimán
Comarca Emberá - Wounaan
- Cémaco: Lajas Blancas
Comarca Guna Yala
- Tubualá
- Ailigandí
- Puerto Obaldía
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.