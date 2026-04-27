ATTT sanciona a conductores por violar restricción en Vía Centenario

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que 41 conductores de equipo pesado fueron sancionados por incumplir el horario de restricción de circulación en la Vía Centenario.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

De acuerdo con la entidad, los conductores fueron multados por transitar en horas no permitidas, lo que afecta directamente la fluidez vehicular, especialmente en momentos de alto tráfico. “Se impusieron 41 boletas a conductores que incumplieron la normativa”, detalló la ATTT.

Operativos también detectaron otras faltas

Durante operativos de fiscalización en distintos puntos de la ciudad, las autoridades identificaron irregularidades en vehículos de transporte público y equipo pesado.

Entre las faltas sancionadas se encuentran:

Llantas en mal estado

Licencias vencidas

Falta de equipo de seguridad

Uso de papel ahumado fuera de norma

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2048854436521406635?s=20&partner=&hide_thread=false Un total de 41 conductores de equipo pesado han sido sancionados la @ATTTPanama, por incumplir el horario de restricción de circulación establecido en la Vía Centenario.



“Se impusieron 41 boletas a conductores que incumplieron la normativa, al transitar en horarios restringidos,… pic.twitter.com/ivl7uosMMu — Telemetro Reporta (@TReporta) April 27, 2026

Zonas inspeccionadas por la ATTT

Las inspecciones se realizaron en sectores como:

24 de Diciembre

5 de Mayo

Avenida Balboa

Buscan mejorar el tráfico

La ATTT reiteró que estos operativos forman parte de las acciones para mejorar la movilidad y garantizar la seguridad vial en las principales vías del país.