ATTT sanciona a conductores por violar restricción en Vía Centenario

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que 41 conductores de equipo pesado fueron sancionados por incumplir el horario de restricción de circulación en la Vía Centenario.
De acuerdo con la entidad, los conductores fueron multados por transitar en horas no permitidas, lo que afecta directamente la fluidez vehicular, especialmente en momentos de alto tráfico. “Se impusieron 41 boletas a conductores que incumplieron la normativa”, detalló la ATTT.
Operativos también detectaron otras faltas
Durante operativos de fiscalización en distintos puntos de la ciudad, las autoridades identificaron irregularidades en vehículos de transporte público y equipo pesado.
Entre las faltas sancionadas se encuentran:
- Llantas en mal estado
- Licencias vencidas
- Falta de equipo de seguridad
- Uso de papel ahumado fuera de norma
Zonas inspeccionadas por la ATTT
Las inspecciones se realizaron en sectores como:
- 24 de Diciembre
- 5 de Mayo
- Avenida Balboa
Buscan mejorar el tráfico
La ATTT reiteró que estos operativos forman parte de las acciones para mejorar la movilidad y garantizar la seguridad vial en las principales vías del país.