Alcaldía inaugura Puerta Sur: nuevo sistema de estacionamientos para acceder al Casco Antiguo

La Alcaldía de Panamá inauguró este domingo Puerta Sur, un nuevo sistema de estacionamientos ubicado frente a El Chorrillo, diseñado como punto de acceso al Casco Antiguo.
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Estacionamientos en Puerta Sur: Acceso directo al Casco
Puerta Sur funcionará como una zona estratégica para quienes visitan el Casco Antiguo, facilitando el acceso ordenado al denominado Casco Peatonal, uno de los principales destinos turísticos de la ciudad.
Pago digital con Parkea PTY
El sistema opera a través de la aplicación Parkea PTY, que permite a los usuarios:
- Registrar su vehículo
- Escanear códigos QR
- Realizar pagos digitales
Todo el proceso se realiza sin uso de efectivo, apostando por la digitalización del servicio.
Movilidad más ordenada y segura
Con esta iniciativa, el Municipio busca:
- Mejorar la organización del tráfico
- Garantizar mayor seguridad en los estacionamientos
- Optimizar la experiencia de visitantes y residentes
La implementación de Puerta Sur forma parte de las estrategias de modernización urbana, fortaleciendo la experiencia en el Casco Antiguo, uno de los puntos culturales más importantes de Panamá.