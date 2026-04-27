Panamá Nacionales -  27 de abril de 2026 - 15:03

Alcaldía inaugura Puerta Sur: nuevo sistema de estacionamientos para acceder al Casco Antiguo

La Alcaldía de Panamá inaugura Puerta Sur, estacionamientos con pago digital para acceder al Casco Antiguo de forma segura y ordenada.

Puerta Sur: nuevos estacionamientos para visitar el Casco Antiguo

Puerta Sur: nuevos estacionamientos para visitar el Casco Antiguo

@MUPA

Desde tempranas horas, visitantes y turistas comenzaron a llegar al lugar para utilizar este espacio que busca mejorar la movilidad hacia el área histórica.

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Estacionamientos en Puerta Sur: Acceso directo al Casco

Puerta Sur funcionará como una zona estratégica para quienes visitan el Casco Antiguo, facilitando el acceso ordenado al denominado Casco Peatonal, uno de los principales destinos turísticos de la ciudad.

Pago digital con Parkea PTY

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El sistema opera a través de la aplicación Parkea PTY, que permite a los usuarios:

  • Registrar su vehículo
  • Escanear códigos QR
  • Realizar pagos digitales

Todo el proceso se realiza sin uso de efectivo, apostando por la digitalización del servicio.

Movilidad más ordenada y segura

Con esta iniciativa, el Municipio busca:

  • Mejorar la organización del tráfico
  • Garantizar mayor seguridad en los estacionamientos
  • Optimizar la experiencia de visitantes y residentes

La implementación de Puerta Sur forma parte de las estrategias de modernización urbana, fortaleciendo la experiencia en el Casco Antiguo, uno de los puntos culturales más importantes de Panamá.

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