IDAAN anuncia suspensión de agua este 29 de abril en sectores de Panamá Norte

Trabajos del IDAAN en Panamá Norte. IDAAN

Por Ana Canto El IDAAN informa a sus usuarios que el próximo miércoles 29 de abril de 2026, se realizarán trabajos de reparación en una tubería de 16 pulgadas, ubicada en la salida del tanque de distribución en la calle Natá, corregimiento de Alcalde Díaz, distrito de Panamá.

Detalles de la jornada Horario: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Motivo: Reparación técnica en línea de distribución. Sectores afectados Debido a estas labores, el suministro de agua será suspendido temporalmente en:

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