Panamá Nacionales -  27 de abril de 2026 - 17:59

IDAAN anuncia suspensión de agua este 29 de abril en sectores de Panamá Norte

El IDAAN indicó que debido labores de reparación, el suministro de agua será suspendido temporalmente en comunidades de Panamá Norte.

Trabajos del IDAAN en Panamá Norte. 

Trabajos del IDAAN en Panamá Norte. 

IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El IDAAN informa a sus usuarios que el próximo miércoles 29 de abril de 2026, se realizarán trabajos de reparación en una tubería de 16 pulgadas, ubicada en la salida del tanque de distribución en la calle Natá, corregimiento de Alcalde Díaz, distrito de Panamá.

Detalles de la jornada

  • Horario: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

  • Motivo: Reparación técnica en línea de distribución.

Sectores afectados

Debido a estas labores, el suministro de agua será suspendido temporalmente en:

  • Alcalde Díaz y Colegio Las Bethlemitas.

  • Colonial Las Cumbres y Calle Gibraltar.

  • Ciudad Bolívar, El Sitio y Quebrada Ancha.

  • El Roble, Villa Nueva.

  • Barriadas Monserrat y Francisco Arias Paredes.

Exhortan a los residentes de las zonas mencionadas a tomar las medidas de abastecimiento necesarias para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que duren los trabajos. El servicio se restablecerá de forma progresiva una vez finalizada la jornada.

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