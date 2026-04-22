Requisitos claves para becas del IFARHU 2026: ¿Quiénes deben presentar documentos?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició la recepción de documentos para estudiantes preseleccionados 2026, como parte del proceso para formalizar las becas del Concurso General y otros programas de apoyo.

En total, 17,697 estudiantes participan en esta etapa, correspondiente tanto al Concurso General como al Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad.

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¿Quiénes deben presentar documentos?

La jornada está dirigida a estudiantes preseleccionados en los siguientes niveles:

Primaria

Premedia

Media

Licenciatura

Maestría

Doctorado

Se trata de beneficiarios de becas nuevas dentro del Concurso de Becas para Estudiantes Distinguidos (Concurso General).

Provincias y regiones en esta fase

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Actualmente, el proceso se desarrolla en:

Región de Azuero: Herrera Los Santos

Provincia de Coclé: Distritos de Aguadulce y Penonomé



Estas zonas avanzan en este paso clave para asegurar el beneficio educativo.

Requisitos para completar el trámite

Para formalizar la beca, los estudiantes deben:

Presentar todos los documentos requeridos (disponibles en el sitio oficial del IFARHU)

(disponibles en el sitio oficial del IFARHU) Completar la Declaración Jurada Socioeconómica

En el caso del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad, también deberán:

Llenar el Formulario de Registro y Declaración Socioeconómica (obligatorio para todos los niveles)

Próximas fechas

El IFARHU recordó a estudiantes y acudientes que pueden consultar fechas, horarios y próximas provincias a través de sus canales oficiales, ya que el proceso se estará desarrollando progresivamente en todo el país.