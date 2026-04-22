Panamá Nacionales -  22 de abril de 2026 - 09:15

Requisitos claves para becas del IFARHU 2026: ¿Quiénes deben presentar documentos?

IFARHU inicia entrega de documentos para becas 2026. Conoce quiénes deben presentarlos, requisitos y provincias incluidas.

 IFARHU 2026: estudiantes preseleccionados deben entregar documentos para becas

 IFARHU 2026: estudiantes preseleccionados deben entregar documentos para becas

Web/ IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició la recepción de documentos para estudiantes preseleccionados 2026, como parte del proceso para formalizar las becas del Concurso General y otros programas de apoyo.

En total, 17,697 estudiantes participan en esta etapa, correspondiente tanto al Concurso General como al Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad.

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¿Quiénes deben presentar documentos?

La jornada está dirigida a estudiantes preseleccionados en los siguientes niveles:

  • Primaria
  • Premedia
  • Media
  • Licenciatura
  • Maestría
  • Doctorado

Se trata de beneficiarios de becas nuevas dentro del Concurso de Becas para Estudiantes Distinguidos (Concurso General).

Provincias y regiones en esta fase

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Actualmente, el proceso se desarrolla en:

  • Región de Azuero:
    • Herrera
    • Los Santos
  • Provincia de Coclé:
    • Distritos de Aguadulce y Penonomé

Estas zonas avanzan en este paso clave para asegurar el beneficio educativo.

Requisitos para completar el trámite

Para formalizar la beca, los estudiantes deben:

  • Presentar todos los documentos requeridos (disponibles en el sitio oficial del IFARHU)
  • Completar la Declaración Jurada Socioeconómica

En el caso del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad, también deberán:

  • Llenar el Formulario de Registro y Declaración Socioeconómica (obligatorio para todos los niveles)

Próximas fechas

El IFARHU recordó a estudiantes y acudientes que pueden consultar fechas, horarios y próximas provincias a través de sus canales oficiales, ya que el proceso se estará desarrollando progresivamente en todo el país.

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