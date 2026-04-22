Requisitos claves para becas del IFARHU 2026: ¿Quiénes deben presentar documentos?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició la recepción de documentos para estudiantes preseleccionados 2026, como parte del proceso para formalizar las becas del Concurso General y otros programas de apoyo.
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¿Quiénes deben presentar documentos?
La jornada está dirigida a estudiantes preseleccionados en los siguientes niveles:
- Primaria
- Premedia
- Media
- Licenciatura
- Maestría
- Doctorado
Se trata de beneficiarios de becas nuevas dentro del Concurso de Becas para Estudiantes Distinguidos (Concurso General).
Provincias y regiones en esta fase
Actualmente, el proceso se desarrolla en:
- Región de Azuero:
- Herrera
- Los Santos
- Provincia de Coclé:
- Distritos de Aguadulce y Penonomé
Estas zonas avanzan en este paso clave para asegurar el beneficio educativo.
Requisitos para completar el trámite
Para formalizar la beca, los estudiantes deben:
- Presentar todos los documentos requeridos (disponibles en el sitio oficial del IFARHU)
- Completar la Declaración Jurada Socioeconómica
En el caso del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad, también deberán:
- Llenar el Formulario de Registro y Declaración Socioeconómica (obligatorio para todos los niveles)
Próximas fechas
El IFARHU recordó a estudiantes y acudientes que pueden consultar fechas, horarios y próximas provincias a través de sus canales oficiales, ya que el proceso se estará desarrollando progresivamente en todo el país.