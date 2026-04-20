Concurso General de Becas y PASE-U: IFARHU migrará pagos al sistema ACH

Tarjeta Clave Social para las becas PASE-U y el Concurso General de Becas.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) anunció que, a partir del año 2025, se proyecta la entrega de tarjetas de débito (ACH) a los estudiantes beneficiarios del programa PASE-U . Esta medida busca establecer una trazabilidad efectiva de los fondos públicos destinados al bienestar escolar de los menores.

La institución detalló que los fondos correspondientes al Concurso General de Becas también serán transferidos a estas cuentas en los casos de estudiantes con "doble beneficio" (quienes reciben tanto la beca de concurso como el PASE-U).

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Propósito de la medida

Con la implementación de este sistema, el IFARHU persigue dos objetivos principales:

Fiscalización del gasto: Asegurar que los recursos del PASE-U se utilicen de manera certera en las necesidades de los estudiantes.

Acceso al efectivo por mérito: Permitir que los ganadores del Concurso General puedan retirar su dinero en efectivo a través de cajeros automáticos, reconociendo que este beneficio es una beca otorgada por mérito académico y de libre disposición para el estudiante.

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Concurso General de Becas 2026:

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) inició este lunes 20 de abril formalmente el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.