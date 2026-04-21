Tienda del IMA en Bingos Nacionales cerrará el jueves 23 y viernes 24 de abril

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informa a la ciudadanía que su tienda permanente, ubicada en las instalaciones de los Bingos Nacionales, suspenderá la atención al público los días jueves 23 y viernes 24 de abril.
Reanudación del servicio
La institución ofreció disculpas por los inconvenientes que este cierre temporal pueda ocasionar a los usuarios de la ciudad capital. Asimismo, se comunicó que la atención regular se retomará el próximo martes 28 de abril en su horario habitual de servicio.