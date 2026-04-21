Tienda del IMA en Bingos Nacionales cerrará el jueves 23 y viernes 24 de abril

Tienda del Pueblo del IMA. @IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informa a la ciudadanía que su tienda permanente, ubicada en las instalaciones de los Bingos Nacionales, suspenderá la atención al público los días jueves 23 y viernes 24 de abril.

Motivo del cierre de los Bingos Nacionales Esta medida se debe a la logística y el desarrollo del sorteo Mega Bingo TV Mundial 2026, que utilizará dichas instalaciones durante ambas jornadas.

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