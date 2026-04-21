Panamá Nacionales -  21 de abril de 2026 - 15:49

Tienda del IMA en Bingos Nacionales cerrará el jueves 23 y viernes 24 de abril

La IMA ofreció disculpas por los inconvenientes que este cierre temporal de la tienda del pueblo pueda ocasionar a los usuarios de la ciudad capital.

Tienda del Pueblo del IMA.

Tienda del Pueblo del IMA.

@IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informa a la ciudadanía que su tienda permanente, ubicada en las instalaciones de los Bingos Nacionales, suspenderá la atención al público los días jueves 23 y viernes 24 de abril.

Motivo del cierre de los Bingos Nacionales

Esta medida se debe a la logística y el desarrollo del sorteo Mega Bingo TV Mundial 2026, que utilizará dichas instalaciones durante ambas jornadas.

Reanudación del servicio

La institución ofreció disculpas por los inconvenientes que este cierre temporal pueda ocasionar a los usuarios de la ciudad capital. Asimismo, se comunicó que la atención regular se retomará el próximo martes 28 de abril en su horario habitual de servicio.

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