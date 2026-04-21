Panamá Nacionales -  21 de abril de 2026 - 13:30

Agroferias del IMA: conoce los puntos de venta todo Panamá esta miércoles 22 de abril

Conoce los puntos de las agroferias del IMA en Panamá el miércoles 22 y jueves 23 de abril Productos baratos desde las 8:00 a.m.

Agroferias IMA

Agroferias IMA

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el regreso de sus agroferias este miércoles 22 y jueves 23 de abril en distintos puntos del país, ofreciendo productos básicos a precios accesibles para la población.

Agroferias IMA: lugares del miércoles 22 de abril

Los Santos

  • Junta Comunal de Bayano, distrito de Las Tablas

Panamá

  • Iglesia católica La Ascensión del Señor, a un costado de la Junta Comunal de Mañanitas, distrito de Panamá

Panamá Oeste

  • Junta Comunal de Caimito, en el distrito de Capira

Chiriquí

  • Escuela de Alto Chiriquí, distrito de Bugaba

Herrera

  • Terrenos de Estadio de Softball de Boca Parita, corregimiento de Monagrillo

Veraguas

  • Cancha techada de La Peña, distrito de Santiago
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Agroferias IMA: lugares del jueves 23 de abril

Coclé

  • Cancha techada de El Roble, distrito de Aguadulce

Veraguas

  • Parque principal de San Francisco cabecera, distrito de San Francisco
  • Casa Comunal de Puerto Vidal, distrito de Las Palmas

Panamá Este

  • Loma Bonita de San José, en Tortí, distrito de Chepo

Herrera

Junta Comunal de Chepo, en el distrito de Las Minas

Panamá

  • Gimnasio Yuyín Luzcando, en Betania, distrito de Panamá

Colón

  • La Feria, corregimiento Cristóbal Este, distrito de Colón

Panamá Oeste

  • Jardín Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Guaca, distrito de David

Comarca Ngabe Buglé

  • Casa Comunal de Hato Julí, distrito de Mironó
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El IMA reiteró a la población:

  • Llevar su cédula
  • Usar bolsas reutilizables
  • Llegar temprano para aprovechar los productos disponibles

Estas agroferias forman parte de las estrategias del Gobierno para facilitar el acceso a alimentos a bajo costo, especialmente en comunidades con mayor necesidad.

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