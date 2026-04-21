Agroferias del IMA: conoce los puntos de venta todo Panamá esta miércoles 22 de abril

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el regreso de sus agroferias este miércoles 22 y jueves 23 de abril en distintos puntos del país, ofreciendo productos básicos a precios accesibles para la población.
Agroferias IMA: lugares del miércoles 22 de abril
Los Santos
- Junta Comunal de Bayano, distrito de Las Tablas
Panamá
- Iglesia católica La Ascensión del Señor, a un costado de la Junta Comunal de Mañanitas, distrito de Panamá
Panamá Oeste
- Junta Comunal de Caimito, en el distrito de Capira
Chiriquí
- Escuela de Alto Chiriquí, distrito de Bugaba
Herrera
- Terrenos de Estadio de Softball de Boca Parita, corregimiento de Monagrillo
Veraguas
- Cancha techada de La Peña, distrito de Santiago
Agroferias IMA: lugares del jueves 23 de abril
Coclé
- Cancha techada de El Roble, distrito de Aguadulce
Veraguas
- Parque principal de San Francisco cabecera, distrito de San Francisco
- Casa Comunal de Puerto Vidal, distrito de Las Palmas
Panamá Este
- Loma Bonita de San José, en Tortí, distrito de Chepo
Herrera
Junta Comunal de Chepo, en el distrito de Las Minas
Panamá
- Gimnasio Yuyín Luzcando, en Betania, distrito de Panamá
Colón
- La Feria, corregimiento Cristóbal Este, distrito de Colón
Panamá Oeste
- Jardín Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira
Chiriquí
- Cancha Comunal de Guaca, distrito de David
Comarca Ngabe Buglé
- Casa Comunal de Hato Julí, distrito de Mironó
El IMA reiteró a la población:
- Llevar su cédula
- Usar bolsas reutilizables
- Llegar temprano para aprovechar los productos disponibles
Estas agroferias forman parte de las estrategias del Gobierno para facilitar el acceso a alimentos a bajo costo, especialmente en comunidades con mayor necesidad.