Panamá Nacionales -  20 de abril de 2026 - 11:48

MEF publica enlaces oficiales de CEPANIM tras reportes de fallas en plataforma

El MEF confirmó que la plataforma CEPANIM sigue activa y compartió los enlaces oficiales tras reportes de fallas por alta demanda.

MEF publica enlaces oficiales de CEPANIM 

MEF publica enlaces oficiales de CEPANIM 

@MEF
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la plataforma para el registro del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) se mantiene activa y disponible, pese a los reportes de fallas registrados este lunes.

La entidad compartió los enlaces oficiales para que los beneficiarios puedan realizar el trámite en línea.

Contenido relacionado: Plataforma de CEPANIM presenta fallas: beneficiarios reportan problemas y acuden al MEF

MEF confirma enlaces de CEPANIM tras fallas en plataforma

El MEF indicó que el proceso debe realizarse únicamente a través de estos sitios:

Las autoridades recomiendan utilizar exclusivamente estos enlaces para evitar fraudes o páginas falsas.

Plataforma con alta demanda

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046261445332000955?s=20&partner=&hide_thread=false

El registro fue habilitado la mañana de este lunes, generando un alto volumen de usuarios que intentaron ingresar al sistema al mismo tiempo.

Esto provocó:

  • Lentitud en la plataforma
  • Dificultades para acceder
  • Problemas al completar el registro

Beneficiarios acudieron al MEF

Ante los inconvenientes, numerosos ciudadanos optaron por trasladarse a la sede del MEF en busca de orientación o soluciones presenciales.

Las autoridades sugieren:

  • Intentar ingresar en horarios de menor tráfico
  • Verificar la conexión a internet
  • Evitar compartir datos personales en sitios no oficiales

El CEPANIM permite a beneficiarios gestionar pagos relacionados con intereses por mora, por lo que la activación de la plataforma ha generado gran expectativa a nivel nacional.

En esta nota:
Seguir leyendo

MEF habilita plataforma de registro de Cepanim, beneficiarios reportan fallas

CEPANIM 2026: jubilados sin acceso a internet acuden al MEF en Bocas del Toro para registrarse

Plataforma de CEPANIM presenta fallas: beneficiarios reportan problemas y acuden al MEF

Recomendadas

Más Noticias