MEF publica enlaces oficiales de CEPANIM tras reportes de fallas en plataforma

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la plataforma para el registro del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) se mantiene activa y disponible, pese a los reportes de fallas registrados este lunes.

La entidad compartió los enlaces oficiales para que los beneficiarios puedan realizar el trámite en línea.

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MEF confirma enlaces de CEPANIM tras fallas en plataforma

El MEF indicó que el proceso debe realizarse únicamente a través de estos sitios:

Las autoridades recomiendan utilizar exclusivamente estos enlaces para evitar fraudes o páginas falsas.

Plataforma con alta demanda

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046261445332000955?s=20&partner=&hide_thread=false El @Mef_Pma señala que la plataforma de registro para solicitar el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim), "se encuentra activa y disponible" en los siguientes enlaces:

· https://t.co/GyK9w8XDBS

· https://t.co/g5Rq55MEaf



El registro fue habilitado la… https://t.co/BuWHql3Wo5 pic.twitter.com/RSOw47pCZU — Telemetro Reporta (@TReporta) April 20, 2026

El registro fue habilitado la mañana de este lunes, generando un alto volumen de usuarios que intentaron ingresar al sistema al mismo tiempo.

Esto provocó:

Lentitud en la plataforma

Dificultades para acceder

Problemas al completar el registro

Beneficiarios acudieron al MEF

Ante los inconvenientes, numerosos ciudadanos optaron por trasladarse a la sede del MEF en busca de orientación o soluciones presenciales.

Las autoridades sugieren:

Intentar ingresar en horarios de menor tráfico

Verificar la conexión a internet

Evitar compartir datos personales en sitios no oficiales

El CEPANIM permite a beneficiarios gestionar pagos relacionados con intereses por mora, por lo que la activación de la plataforma ha generado gran expectativa a nivel nacional.