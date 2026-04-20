MEF publica enlaces oficiales de CEPANIM tras reportes de fallas en plataforma

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la plataforma para el registro del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) se mantiene activa y disponible, pese a los reportes de fallas registrados este lunes.
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MEF confirma enlaces de CEPANIM tras fallas en plataforma
El MEF indicó que el proceso debe realizarse únicamente a través de estos sitios:
Las autoridades recomiendan utilizar exclusivamente estos enlaces para evitar fraudes o páginas falsas.
Plataforma con alta demanda
El registro fue habilitado la mañana de este lunes, generando un alto volumen de usuarios que intentaron ingresar al sistema al mismo tiempo.
Esto provocó:
- Lentitud en la plataforma
- Dificultades para acceder
- Problemas al completar el registro
Beneficiarios acudieron al MEF
Ante los inconvenientes, numerosos ciudadanos optaron por trasladarse a la sede del MEF en busca de orientación o soluciones presenciales.
Las autoridades sugieren:
- Intentar ingresar en horarios de menor tráfico
- Verificar la conexión a internet
- Evitar compartir datos personales en sitios no oficiales
El CEPANIM permite a beneficiarios gestionar pagos relacionados con intereses por mora, por lo que la activación de la plataforma ha generado gran expectativa a nivel nacional.