Plataforma de CEPANIM presenta fallas: beneficiarios reportan problemas y acuden al MEF

Fallas en la plataforma de registro del CEPANIM este lunes

Beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (CEPANIM) reportaron este lunes fallas en la plataforma digital habilitada para el registro de solicitudes.

Usuarios acudieron a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indicando que el sistema no está funcionando correctamente, lo que les ha impedido completar el trámite.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: IFARHU cambia pago del PASE-U: ahora será por tarjeta y con control

Falla plataforma de CEPANIM: beneficiarios no logran registrarse

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046255719150686608?s=20&partner=&hide_thread=false Beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim), acuden a la sede @Mef_Pma y reportan que la plataforma de registro habilitada este lunes no está funcionando. Vídeo:@violaguevara pic.twitter.com/yeHKRDRFy5 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 20, 2026

La plataforma fue activada este lunes como parte del proceso para que familiares o responsables gestionen el pago de CEPANIM de beneficiarios fallecidos.

Sin embargo, desde tempranas horas:

Usuarios reportan dificultades para ingresar

Fallas al momento de registrarse

Problemas para cargar documentos

Esto ha generado molestias entre los beneficiarios que buscaban completar el proceso de forma digital.

Acuden al MEF en busca de respuestas

Ante los inconvenientes, varios ciudadanos se trasladaron directamente a las oficinas del MEF para:

Solicitar orientación

Verificar el estado del sistema

Intentar resolver el proceso de manera presencial

El registro de CEPANIM es un trámite esperado por muchos panameños, ya que permite acceder a pagos pendientes relacionados con intereses por mora.

La alta demanda desde el primer día podría estar influyendo en el funcionamiento de la plataforma.

Expectativa por solución

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuándo será restablecido el sistema en su totalidad.

Los beneficiarios se mantienen a la espera de que las autoridades brinden una solución que permita completar el registro sin contratiempos.