Plataforma de CEPANIM presenta fallas: beneficiarios reportan problemas y acuden al MEF

Beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (CEPANIM) reportaron este lunes fallas en la plataforma digital habilitada para el registro de solicitudes.
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Falla plataforma de CEPANIM: beneficiarios no logran registrarse
La plataforma fue activada este lunes como parte del proceso para que familiares o responsables gestionen el pago de CEPANIM de beneficiarios fallecidos.
Sin embargo, desde tempranas horas:
- Usuarios reportan dificultades para ingresar
- Fallas al momento de registrarse
- Problemas para cargar documentos
Esto ha generado molestias entre los beneficiarios que buscaban completar el proceso de forma digital.
Acuden al MEF en busca de respuestas
Ante los inconvenientes, varios ciudadanos se trasladaron directamente a las oficinas del MEF para:
- Solicitar orientación
- Verificar el estado del sistema
- Intentar resolver el proceso de manera presencial
El registro de CEPANIM es un trámite esperado por muchos panameños, ya que permite acceder a pagos pendientes relacionados con intereses por mora.
La alta demanda desde el primer día podría estar influyendo en el funcionamiento de la plataforma.
Expectativa por solución
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuándo será restablecido el sistema en su totalidad.
Los beneficiarios se mantienen a la espera de que las autoridades brinden una solución que permita completar el registro sin contratiempos.