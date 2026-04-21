Panamá Nacionales -  21 de abril de 2026 - 11:30

Concurso General de Becas 2026: lugares de recepción de documentos este miércoles 22 de abril

La recepción de documentos del Concurso General de Becas está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria.

Recepción de documentos del Concurso General de becas 2026.

Recepción de documentos del Concurso General de becas 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este miércoles 22 de abril formalmente el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

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En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 22 de abril

Provincia de Coclé - Oficinas de Aguadulce

  • Aguadulce: corregimiento de Aguadulce

Distrito de Penonomé - Oficina de IFARHU - Penonomé

  • Corregimiento de Toabré
  • Corregimiento de Pajonal
  • Corregimiento de Río Indio
  • Corregimiento de San Miguel
  • Corregimiento de Tulú
  • Corregimiento de El Coco
  • Corregimiento de Coclé
  • Corregimiento de Río Grande
  • Corregimiento de Tucué
  • Escuela Secundaria Ángel María Herrera
  • Centro Educativo Excelsior Internacional

Herrera - Ocú - Colegio Rafael Quintero Villarreal

  • Corregimiento de Ocú

Los Santos - Oficina regional del IFARHU

  • Distritos de Las Tablas y Tonosí
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