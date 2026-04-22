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EN VIVO | Resultados del sorteo miercolito de la Lotería Nacional del 21 de abril de 2026

Resultados del sorteo miercolito de la Lotería Nacional este 11 de marzo del 2026.

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Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo miercolito de la Lotería Nacional de Panamá que jugará este 21 de abril del 2026.

Por Noemí Ruíz

Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo miercolito correspondiente al 21 de abril de 2026.

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¿A qué hora inicia el sorteo del 21 de abril de la Lotería Nacional de Panamá?

Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 21 de abril de 2026.

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¿A qué hora inicia el sorteo del 21 de abril de la Lotería Nacional de Panamá?

Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 21 de abril del 2026.

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