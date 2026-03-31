Lotería Nacional ajusta horarios y sorteos por Semana Santa 2026: calendario completo

La Lotería Nacional de Beneficencia anunció cambios en sus horarios laborales y calendario de sorteos con motivo de la celebración de Semana Santa. La entidad detalló cómo operarán sus oficinas y qué pasará con los sorteos durante estos días festivos.
Horarios de atención durante Semana Santa
La Lotería Nacional de Beneficencia informó el siguiente cronograma:
- Jueves 2 de abril: atención de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Viernes 3 de abril: oficinas cerradas (Viernes Santo)
- Sábado 4 de abril: atención con personal mínimo (ciclo de billeteros), de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Domingo 5 de abril: horario normal
Sorteos y fechas importantes
Durante este periodo, los sorteos se desarrollarán de la siguiente manera:
- Domingo 5 de abril: Sorteo Dominical N°5546-4235
- Cancelación de premios hasta el miércoles 8 de abril
- Jueves 9 de abril: Sorteo Intermedio (Miercolito) N°3059-3299
- Cancelación de premios hasta el domingo 12 de abril
- Domingo 12 de abril: Sorteo Dominical N°5547-4236
Recomendaciones a billeteros y usuarios
La Lotería Nacional de Beneficencia recomienda:
- Realizar trámites con anticipación
- Verificar fechas de cancelación de premios
- Estar atentos a los horarios especiales
Esto evitará inconvenientes durante los días de asueto. Los ajustes en la Lotería Nacional buscan garantizar la continuidad de los sorteos durante Semana Santa, manteniendo un balance entre el descanso del personal y la atención al público.