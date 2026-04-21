MEF habilita plataforma del CEPANIM las 24 horas para el registro de beneficiarios

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que la plataforma de registro para el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora ( CEPANIM ) se encuentra operativa las 24 horas del día. El sistema permanecerá disponible de forma ininterrumpida hasta que se complete el ingreso de los datos de todos los beneficiarios.

Este proceso está dirigido exclusivamente a los jubilados y pensionados que tienen derecho a recibir los recursos correspondientes a la retención de la segunda partida del Décimo Tercer Mes, aplicada durante los años 1972 a 1983.

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Pasos para la verificación y registro:

Para completar el registro y la validación de su información, los beneficiarios deben seguir estos pasos:

Acceder al portal oficial: https://cepanim.mef.gob.pa/portal .

. ingresar los datos personales solicitados por el sistema.

Verificar que la información de los años laborados coincida con sus registros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/2046598634314330328&partner=&hide_thread=false La plataforma del CEPANIM estará disponible las 24 horas del día, hasta que el último beneficiario o heredero se registre. Acceso: https://t.co/0ojQzsETR3 pic.twitter.com/fbjoQMJYe1 — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) April 21, 2026

Documentos para registro del CEPANIM

Beneficiario vivo

Registrar su información

Fotografía clara de su cédula de identidad personal

Beneficiario fallecido

En contraste, cuando se trate de un beneficiario fallecido, el derecho al cobro recae sobre el cónyuge, el conviviente en unión de hecho o los hijos, quienes deberán presentar:

Conyugues

Certificado de defunción del fallecido

Certificado de matrimonio

Cédula del conyugue

Conviviente o unión de hecho

Certificado de defunción

Una resolución judicial emitida por un juez de paz

Cédula del conviviente

Reclamo por parte de los hijos