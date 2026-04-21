MEF habilita plataforma del CEPANIM las 24 horas para el registro de beneficiarios

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que la plataforma de registro para el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) se encuentra operativa las 24 horas del día. El sistema permanecerá disponible de forma ininterrumpida hasta que se complete el ingreso de los datos de todos los beneficiarios.
Pasos para la verificación y registro:
Para completar el registro y la validación de su información, los beneficiarios deben seguir estos pasos:
- Acceder al portal oficial: https://cepanim.mef.gob.pa/portal.
- ingresar los datos personales solicitados por el sistema.
- Verificar que la información de los años laborados coincida con sus registros.
Documentos para registro del CEPANIM
Beneficiario vivo
- Registrar su información
- Fotografía clara de su cédula de identidad personal
Beneficiario fallecido
En contraste, cuando se trate de un beneficiario fallecido, el derecho al cobro recae sobre el cónyuge, el conviviente en unión de hecho o los hijos, quienes deberán presentar:
Conyugues
- Certificado de defunción del fallecido
- Certificado de matrimonio
- Cédula del conyugue
Conviviente o unión de hecho
- Certificado de defunción
- Una resolución judicial emitida por un juez de paz
- Cédula del conviviente
Reclamo por parte de los hijos
- Certificado de defunción
- Certificado de nacimiento del hijo
- Cédula del hijo