Panamá Nacionales -  21 de abril de 2026 - 12:32

MEF habilita plataforma del CEPANIM las 24 horas para el registro de beneficiarios

El MEF aclaró que la plataforma para el CEPANIM está habilitada tanto para los beneficiarios directos como para sus herederos.

Registro del CEPANIM en Panamá.

Registro del CEPANIM en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que la plataforma de registro para el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) se encuentra operativa las 24 horas del día. El sistema permanecerá disponible de forma ininterrumpida hasta que se complete el ingreso de los datos de todos los beneficiarios.

¿Quiénes deben registrarse al CEPANIM?

Este proceso está dirigido exclusivamente a los jubilados y pensionados que tienen derecho a recibir los recursos correspondientes a la retención de la segunda partida del Décimo Tercer Mes, aplicada durante los años 1972 a 1983.

Pasos para la verificación y registro:

Para completar el registro y la validación de su información, los beneficiarios deben seguir estos pasos:

  • Acceder al portal oficial: https://cepanim.mef.gob.pa/portal.
  • ingresar los datos personales solicitados por el sistema.
  • Verificar que la información de los años laborados coincida con sus registros.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/2046598634314330328&partner=&hide_thread=false

Documentos para registro del CEPANIM

Beneficiario vivo

  • Registrar su información
  • Fotografía clara de su cédula de identidad personal

Beneficiario fallecido

En contraste, cuando se trate de un beneficiario fallecido, el derecho al cobro recae sobre el cónyuge, el conviviente en unión de hecho o los hijos, quienes deberán presentar:

Conyugues

  • Certificado de defunción del fallecido
  • Certificado de matrimonio
  • Cédula del conyugue

Conviviente o unión de hecho

  • Certificado de defunción
  • Una resolución judicial emitida por un juez de paz
  • Cédula del conviviente

Reclamo por parte de los hijos

  • Certificado de defunción
  • Certificado de nacimiento del hijo
  • Cédula del hijo

En esta nota:
Seguir leyendo

Abren registro CEPANIM: así puedes solicitar el pago paso a paso

CEPANIM: reactivan la plataforma y beneficiarios ya pueden registrarse

MEF habilita plataforma de registro de Cepanim, beneficiarios reportan fallas

Recomendadas

Más Noticias