Presentan a Panamá como nuevo miembro del Organismo Hidrográfico Internacional

Panamá fue presentado oficialmente como nuevo Estado miembro de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) durante la 4.ª Sesión de su Asamblea, consolidando su papel estratégico en la seguridad marítima y la cartografía oceánica.
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¿Qué significa esta integración para Panamá?
Según la AMP, este paso representa importantes beneficios para el país:
- Rutas marítimas más seguras
- Mejor protección de la biodiversidad marina
- Mayor cooperación con expertos internacionales
La adhesión fortalece el rol de Panamá como referente en la gestión marítima global.
Participación en foro global
La sesión de la OHI, presidida por Alberto II de Mónaco, reúne a representantes de:
- 104 Estados miembros
- Observadores internacionales
Durante cuatro días, se desarrollan diálogos estratégicos sobre:
- El futuro de la hidrografía mundial
- Innovación en seguridad oceánica
- Elección de nuevas autoridades del organismo
Panamá busca liderazgo internacional
La AMP destacó que esta integración posiciona al país en la vanguardia de la innovación marítima.
“El mar no nos divide, ¡nos une!”, expresó la entidad, resaltando el compromiso de Panamá con la cooperación internacional.
Un paso clave para el país
Con su ingreso a la OHI, Panamá fortalece su presencia en escenarios globales vinculados al comercio marítimo, la seguridad oceánica y la sostenibilidad de los recursos marinos.