Presentan a Panamá como nuevo miembro del Organismo Hidrográfico Internacional

Panamá se convierte en miembro de la OHI

Panamá fue presentado oficialmente como nuevo Estado miembro de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) durante la 4.ª Sesión de su Asamblea, consolidando su papel estratégico en la seguridad marítima y la cartografía oceánica.

La incorporación se formalizó con la participación del administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert.

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¿Qué significa esta integración para Panamá?

Según la AMP, este paso representa importantes beneficios para el país:

Rutas marítimas más seguras

Mejor protección de la biodiversidad marina

Mayor cooperación con expertos internacionales

La adhesión fortalece el rol de Panamá como referente en la gestión marítima global.

Participación en foro global

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046610496699473945?s=20&partner=&hide_thread=false Durante la 4.ª Sesión de la Asamblea de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), se realizó la presentación oficial de Panamá como nuevo estado miembro de este organismo.



“Ante la cálida bienvenida de los delegados presentes y con la participación del Administrador de… pic.twitter.com/PRGNsCzSDt — Telemetro Reporta (@TReporta) April 21, 2026

La sesión de la OHI, presidida por Alberto II de Mónaco, reúne a representantes de:

104 Estados miembros

Observadores internacionales

Durante cuatro días, se desarrollan diálogos estratégicos sobre:

El futuro de la hidrografía mundial

Innovación en seguridad oceánica

Elección de nuevas autoridades del organismo

Panamá busca liderazgo internacional

La AMP destacó que esta integración posiciona al país en la vanguardia de la innovación marítima.

“El mar no nos divide, ¡nos une!”, expresó la entidad, resaltando el compromiso de Panamá con la cooperación internacional.

Un paso clave para el país

Con su ingreso a la OHI, Panamá fortalece su presencia en escenarios globales vinculados al comercio marítimo, la seguridad oceánica y la sostenibilidad de los recursos marinos.