Registran en Panamá la salamandra gusano, antes considerada exclusiva de Costa Rica

Registran en Panamá la salamandra gusano.

Por Ana Canto Lo que se consideraba una especie endémica de Costa Rica ha sido oficialmente registrada en territorio panameño. Investigadores locales confirmaron el hallazgo de la salamandra gusano (Oedipina berlini) en las zonas boscosas de la provincia de Colón, específicamente dentro del Área Recreativa Lago Gatún.

El hallazgo se produjo tras una serie de expediciones nocturnas por el sendero El Búho, lideradas por un equipo multidisciplinario de expertos: Manuel Walter-Conrado, Nemesio Melo, Mónica Contreras y Ángel Sosa Bartuano.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse