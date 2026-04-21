Panamá Nacionales -  21 de abril de 2026 - 11:06

Registran en Panamá la salamandra gusano, antes considerada exclusiva de Costa Rica

El hallazgo de la salamandra gusano se produjo tras una serie de expediciones nocturnas por el sendero El Búho, en la provincia de Colón.

Registran en Panamá la salamandra gusano.

Registran en Panamá la salamandra gusano.

Ana Canto
Por Ana Canto

Lo que se consideraba una especie endémica de Costa Rica ha sido oficialmente registrada en territorio panameño. Investigadores locales confirmaron el hallazgo de la salamandra gusano (Oedipina berlini) en las zonas boscosas de la provincia de Colón, específicamente dentro del Área Recreativa Lago Gatún.

El hallazgo se produjo tras una serie de expediciones nocturnas por el sendero El Búho, lideradas por un equipo multidisciplinario de expertos: Manuel Walter-Conrado, Nemesio Melo, Mónica Contreras y Ángel Sosa Bartuano.

Características de la especie salamandra gusano

La Oedipina berlini destaca por una morfología única adaptada a su entorno:

  • Cuerpo: Extremadamente alargado y cilíndrico, similar al de un gusano.
  • Extremidades: Posee patas diminutas que apenas se distinguen a simple vista.
  • Coloración: Marrón oscuro con sutiles puntos blancos en los costados, un patrón que le otorga un camuflaje perfecto para desplazarse entre la hojarasca del suelo forestal.

Importancia ecológica: El hallazgo en bosques secundarios sugiere que, aunque la especie es sensible a los cambios ambientales, posee la capacidad de persistir en áreas protegidas bajo una gestión adecuada.

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