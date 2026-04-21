Panamá Nacionales -  21 de abril de 2026 - 11:59

Parlacen rechaza juramentar a Cortizo y Carrizo en sesión plenaria

El Parlacen rechazó incluir la juramentación de Cortizo y Carrizo en su agenda. Conoce cómo fue la votación y los detalles.

Parlacen rechaza juramentar a Cortizo y Carrizo

Parlacen rechaza juramentar a Cortizo y Carrizo

@PARLACEN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El pleno del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) rechazó incluir en la agenda de su Asamblea Plenaria la juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y del exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

La decisión se dio durante la sesión celebrada este martes 21 de abril.

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Votación del PARLACEN

La agenda fue aprobada con:

  • 91 votos a favor
  • 3 en contra
  • 27 abstenciones

Con esto, se dejó fuera el acto de juramentación de los exfuncionarios panameños.

Solicitud del PRD

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La semana pasada, el presidente del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson, envió una nota a la presidenta del Parlacen solicitando incluir este punto en la agenda.

El planteamiento señalaba que tanto Cortizo como Carrizo debían ser incorporados al organismo tras culminar su mandato, como lo establece el Tratado Constitutivo.

Presidencia del Parlacen responde

Durante la sesión, la presidenta del Parlacen, Karla Gutiérrez, aseguró:

  • Que no recibió la nota enviada
  • Que se oponía a la juramentación de ambos exfuncionarios

La decisión genera tensión en el escenario político regional, ya que la incorporación de expresidentes al Parlacen suele ser un procedimiento contemplado en acuerdos del organismo.

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