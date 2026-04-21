Parlacen rechaza juramentar a Cortizo y Carrizo en sesión plenaria

El pleno del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) rechazó incluir en la agenda de su Asamblea Plenaria la juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y del exvicepresidente José Gabriel Carrizo.
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Votación del PARLACEN
La agenda fue aprobada con:
- 91 votos a favor
- 3 en contra
- 27 abstenciones
Con esto, se dejó fuera el acto de juramentación de los exfuncionarios panameños.
Solicitud del PRD
La semana pasada, el presidente del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson, envió una nota a la presidenta del Parlacen solicitando incluir este punto en la agenda.
El planteamiento señalaba que tanto Cortizo como Carrizo debían ser incorporados al organismo tras culminar su mandato, como lo establece el Tratado Constitutivo.
Presidencia del Parlacen responde
Durante la sesión, la presidenta del Parlacen, Karla Gutiérrez, aseguró:
- Que no recibió la nota enviada
- Que se oponía a la juramentación de ambos exfuncionarios
La decisión genera tensión en el escenario político regional, ya que la incorporación de expresidentes al Parlacen suele ser un procedimiento contemplado en acuerdos del organismo.