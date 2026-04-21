CEPANIM: cómo registrar a un beneficiario fallecido paso a paso

Desde este lunes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habilitó la plataforma digital del CEPANIM para que familiares o responsables puedan gestionar el pago correspondiente a beneficiarios fallecidos. El proceso es completamente en línea y requiere completar varios pasos clave para evitar retrasos.
CEPANIM: así registras a un beneficiario fallecido fácil
1 Crear una cuenta
Para iniciar el trámite debes:
- Ingresar a la plataforma oficial
- Registrar un correo electrónico
- Seleccionar la opción “beneficiario difunto”
- Crear una contraseña
Importante: Los campos marcados con (*) son obligatorios.
2 Completar los datos del fallecido
Deberás ingresar:
- Número de cédula
- Nombre completo del beneficiario fallecido
- Datos de los herederos o beneficiarios
3 Seleccionar lugar de retiro
El sistema te pedirá:
- Escoger el área o punto donde deseas retirar el pago
4 Adjuntar documentos obligatorios
Debes cargar archivos digitales como:
- Certificado de defunción (obligatorio)
- Certificado de matrimonio y copia de cédula (si es cónyuge)
- Certificado de nacimiento (si es hijo)
- Otros documentos que solicite el sistema
5 Confirmación del trámite
Una vez completes el registro:
- Recibirás un mensaje de confirmación
- Se te asignará un número de seguimiento
El registro en CEPANIM permite a familiares acceder a pagos pendientes relacionados con intereses por mora, por lo que completar correctamente este proceso es fundamental.