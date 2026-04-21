Panamá Nacionales -  21 de abril de 2026 - 09:32

CEPANIM: cómo registrar a un beneficiario fallecido paso a paso

Aprende cómo registrar a un beneficiario fallecido en CEPANIM. Guía completa con requisitos, documentos y pasos.

Plataforma de registro CEPANIM

Plataforma de registro CEPANIM

@MEF
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Desde este lunes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habilitó la plataforma digital del CEPANIM para que familiares o responsables puedan gestionar el pago correspondiente a beneficiarios fallecidos. El proceso es completamente en línea y requiere completar varios pasos clave para evitar retrasos.

CEPANIM: así registras a un beneficiario fallecido fácil

1 Crear una cuenta

Para iniciar el trámite debes:

  • Ingresar a la plataforma oficial

    Portal CEPANIM

  • Registrar un correo electrónico
  • Seleccionar la opción “beneficiario difunto”
  • Crear una contraseña

Importante: Los campos marcados con (*) son obligatorios.

2 Completar los datos del fallecido

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Deberás ingresar:

  • Número de cédula
  • Nombre completo del beneficiario fallecido
  • Datos de los herederos o beneficiarios

3 Seleccionar lugar de retiro

El sistema te pedirá:

  • Escoger el área o punto donde deseas retirar el pago

4 Adjuntar documentos obligatorios

Debes cargar archivos digitales como:

  • Certificado de defunción (obligatorio)
  • Certificado de matrimonio y copia de cédula (si es cónyuge)
  • Certificado de nacimiento (si es hijo)
  • Otros documentos que solicite el sistema

5 Confirmación del trámite

Una vez completes el registro:

  • Recibirás un mensaje de confirmación
  • Se te asignará un número de seguimiento

El registro en CEPANIM permite a familiares acceder a pagos pendientes relacionados con intereses por mora, por lo que completar correctamente este proceso es fundamental.

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