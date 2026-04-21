Caso dietilenglicol: lista de víctimas que serán indemnizadas por el Estado

La CSJ ordenó indemnizar a víctimas del caso dietilenglicol.

La Corte Suprema de Justicia determinó que el Estado panameño, a través de la Caja de Seguro Social (CSS), deberá indemnizar a víctimas del caso dietilenglicol tras comprobarse una falla en el servicio público.

El fallo establece que hubo responsabilidad estatal por la distribución de medicamentos contaminados, uno de los episodios más graves en la historia sanitaria del país.

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Lista de beneficiarios indemnizados

En esta primera sentencia, las víctimas que recibirán compensación económica son:

Juan Antonio Cisneros Morán

Yackeline del Carmen Reyes Anderson

Cindy del Carmen Guillén Casiano

Cada una recibirá 25,000 dólares en concepto de indemnización por daño moral.

¿Qué decidió el tribunal?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2046566917268492578?s=20&partner=&hide_thread=false Caso dietilenglicol en Panamá: Estado deberá indemnizar a víctimas tras fallo judicialhttps://t.co/Nrvoqjco0u — Telemetro (@Telemetro) April 21, 2026

La decisión judicial concluyó que:

Sí existió una falla en el servicio público

Se comprobó la distribución de un producto defectuoso

No hubo pruebas suficientes para acreditar totalmente los daños materiales

Sin embargo, el tribunal reconoció el impacto en la salud y la vulnerabilidad de las víctimas.

Avance de los procesos

La magistrada María Cristina Chen Stanziola informó que, hasta marzo de 2026:

387 procesos (82%) han llegado a etapa de fondo

han llegado a etapa de fondo 65 casos están en apelación

están en apelación Otros expedientes siguen en fases de pruebas, alegatos o trámites

El caso del dietilenglicol dejó cientos de afectados en Panamá y continúa siendo uno de los procesos judiciales más relevantes en materia de salud pública y responsabilidad estatal.