Caso dietilenglicol: lista de víctimas que serán indemnizadas por el Estado

La Corte Suprema de Justicia determinó que el Estado panameño, a través de la Caja de Seguro Social (CSS), deberá indemnizar a víctimas del caso dietilenglicol tras comprobarse una falla en el servicio público.
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Lista de beneficiarios indemnizados
En esta primera sentencia, las víctimas que recibirán compensación económica son:
- Juan Antonio Cisneros Morán
- Yackeline del Carmen Reyes Anderson
- Cindy del Carmen Guillén Casiano
Cada una recibirá 25,000 dólares en concepto de indemnización por daño moral.
¿Qué decidió el tribunal?
La decisión judicial concluyó que:
- Sí existió una falla en el servicio público
- Se comprobó la distribución de un producto defectuoso
- No hubo pruebas suficientes para acreditar totalmente los daños materiales
Sin embargo, el tribunal reconoció el impacto en la salud y la vulnerabilidad de las víctimas.
Avance de los procesos
La magistrada María Cristina Chen Stanziola informó que, hasta marzo de 2026:
- 387 procesos (82%) han llegado a etapa de fondo
- 65 casos están en apelación
- Otros expedientes siguen en fases de pruebas, alegatos o trámites
El caso del dietilenglicol dejó cientos de afectados en Panamá y continúa siendo uno de los procesos judiciales más relevantes en materia de salud pública y responsabilidad estatal.