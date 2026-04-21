Aumento a jubilados y pensionados que ganan menos de $600: ¿cuándo entra al segundo debate?

El proyecto de ley que propone un aumento económico para jubilados y pensionados con ingresos menores a B/.600 mensuales se mantiene a la espera de pasar a segundo debate en la Asamblea Nacional de Panamá, generando expectativa entre miles de beneficiarios.
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Aumento a jubilados y pensionado: ¿Cuándo entra al segundo debate?
Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha oficial para el segundo debate del proyecto. Sin embargo, el siguiente paso es su discusión en el pleno de la Asamblea, donde los diputados decidirán si continúa su trámite hacia la aprobación final.
¿Quiénes recibirían el aumento?
La propuesta está dirigida a:
- Jubilados y pensionados que ganen menos de B/.600 mensuales
- Personas de bajos ingresos dentro del sistema de pensiones
Se estima que cerca de 95,000 panameños podrían beneficiarse.
¿Qué busca el proyecto?
La iniciativa plantea mejorar la calidad de vida de este grupo mediante:
- Mayor estabilidad económica
- Condiciones mínimas de dignidad
- Fortalecimiento de la protección social
Todo bajo principios de bienestar establecidos en la Constitución.
¿Quién impulsa la propuesta?
El proyecto fue presentado por la diputada Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino.
La diputada ha señalado que el objetivo es apoyar a quienes reciben menores ingresos, sin importar la fecha en que se hayan jubilado.
El avance de esta iniciativa mantiene atentos a jubilados y pensionados, quienes esperan su discusión en el pleno legislativo, paso clave para definir si el aumento se convierte en ley.