Panamá Nacionales -  21 de abril de 2026 - 07:42

Aumento a jubilados y pensionados que ganan menos de $600: ¿cuándo entra al segundo debate?

El proyecto de ley que propone aumento a jubilados y pensionados que ganan menos de $600 avanza en la Asamblea. Conoce cuándo iría a segundo debate.

Aumento a jubilados y pensionados que ganan menos de $600

Aumento a jubilados y pensionados que ganan menos de $600

@asambleapa

Se trata del proyecto de ley 491, que ya fue aprobado en primer debate y ahora deberá pasar al pleno para su discusión en segundo debate.

Contenido relacionado: CSS: calendario de pagos a jubilados y pensionados para mayo 2026

Aumento a jubilados y pensionado: ¿Cuándo entra al segundo debate?

Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha oficial para el segundo debate del proyecto. Sin embargo, el siguiente paso es su discusión en el pleno de la Asamblea, donde los diputados decidirán si continúa su trámite hacia la aprobación final.

¿Quiénes recibirían el aumento?

La propuesta está dirigida a:

  • Jubilados y pensionados que ganen menos de B/.600 mensuales
  • Personas de bajos ingresos dentro del sistema de pensiones

Se estima que cerca de 95,000 panameños podrían beneficiarse.

jubilados - aumento - asamblea

¿Qué busca el proyecto?

La iniciativa plantea mejorar la calidad de vida de este grupo mediante:

  • Mayor estabilidad económica
  • Condiciones mínimas de dignidad
  • Fortalecimiento de la protección social

Todo bajo principios de bienestar establecidos en la Constitución.

¿Quién impulsa la propuesta?

El proyecto fue presentado por la diputada Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino.

La diputada ha señalado que el objetivo es apoyar a quienes reciben menores ingresos, sin importar la fecha en que se hayan jubilado.

El avance de esta iniciativa mantiene atentos a jubilados y pensionados, quienes esperan su discusión en el pleno legislativo, paso clave para definir si el aumento se convierte en ley.

En esta nota:
Seguir leyendo

CSS paga primer bono permanente de 2026 a jubilados y pensionados

CSS paga este viernes 17 de abril: jubilados reciben bono de $50 y su segunda quincena

Aumento a jubilados y pensionados en Panamá 2026: ¿Qué rol jugará el fideicomiso creado?

Recomendadas

Más Noticias