Aumento a jubilados y pensionados que ganan menos de $600: ¿cuándo entra al segundo debate?

Aumento a jubilados y pensionados que ganan menos de $600

El proyecto de ley que propone un aumento económico para jubilados y pensionados con ingresos menores a B/.600 mensuales se mantiene a la espera de pasar a segundo debate en la Asamblea Nacional de Panamá, generando expectativa entre miles de beneficiarios.

Se trata del proyecto de ley 491, que ya fue aprobado en primer debate y ahora deberá pasar al pleno para su discusión en segundo debate.

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Aumento a jubilados y pensionado: ¿Cuándo entra al segundo debate?

Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha oficial para el segundo debate del proyecto. Sin embargo, el siguiente paso es su discusión en el pleno de la Asamblea, donde los diputados decidirán si continúa su trámite hacia la aprobación final.

¿Quiénes recibirían el aumento?

La propuesta está dirigida a:

Jubilados y pensionados que ganen menos de B/.600 mensuales

Personas de bajos ingresos dentro del sistema de pensiones

Se estima que cerca de 95,000 panameños podrían beneficiarse.

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¿Qué busca el proyecto?

La iniciativa plantea mejorar la calidad de vida de este grupo mediante:

Mayor estabilidad económica

Condiciones mínimas de dignidad

Fortalecimiento de la protección social

Todo bajo principios de bienestar establecidos en la Constitución.

¿Quién impulsa la propuesta?

El proyecto fue presentado por la diputada Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino.

La diputada ha señalado que el objetivo es apoyar a quienes reciben menores ingresos, sin importar la fecha en que se hayan jubilado.

El avance de esta iniciativa mantiene atentos a jubilados y pensionados, quienes esperan su discusión en el pleno legislativo, paso clave para definir si el aumento se convierte en ley.