CSS: calendario de pagos a jubilados y pensionados para mayo 2026

CSS: calendario de pagos a jubilados y pensionados

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a mayo de 2026 para jubilados y pensionados en todo el país. Los beneficiarios podrán cobrar mediante acreditación bancaria (ACH) o retiro de cheque en los centros de pago habilitados.

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Calendario CSS: fechas de pago en mayo 2026

Acreditación bancaria (ACH)

Lunes 4 de mayo

Martes 19 de mayo

Pago por cheque

Martes 5 de mayo

Miércoles 20 de mayo

Horarios y retiro de cheques

Jubilados y pensionados - ACH.jpg CSS

La CSS informó que la entrega de cheques se realizará:

En centros de pago del área metropolitana e interior del país

En dos días por quincena

Horario: de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Los jubilados y pensionados podrán acudir en cualquiera de los días asignados.

Jubilados y pensionados: requisitos para cobrar en cheque

Para retirar el cheque, es obligatorio presentar:

Cédula de identidad personal vigente

La CSS recordó que los jubilados y pensionados que viven fuera de Panamá deben realizar el trámite de Fe de Vida durante los primeros seis meses del año para continuar recibiendo sus pagos.