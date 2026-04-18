CSS: calendario de pagos a jubilados y pensionados para mayo 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a mayo de 2026 para jubilados y pensionados en todo el país. Los beneficiarios podrán cobrar mediante acreditación bancaria (ACH) o retiro de cheque en los centros de pago habilitados.
Calendario CSS: fechas de pago en mayo 2026
Acreditación bancaria (ACH)
- Lunes 4 de mayo
- Martes 19 de mayo
Pago por cheque
- Martes 5 de mayo
- Miércoles 20 de mayo
Horarios y retiro de cheques
La CSS informó que la entrega de cheques se realizará:
- En centros de pago del área metropolitana e interior del país
- En dos días por quincena
- Horario: de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Los jubilados y pensionados podrán acudir en cualquiera de los días asignados.
Jubilados y pensionados: requisitos para cobrar en cheque
Para retirar el cheque, es obligatorio presentar:
- Cédula de identidad personal vigente
La CSS recordó que los jubilados y pensionados que viven fuera de Panamá deben realizar el trámite de Fe de Vida durante los primeros seis meses del año para continuar recibiendo sus pagos.