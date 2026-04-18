Panamá Nacionales -  18 de abril de 2026 - 13:20

CSS: calendario de pagos a jubilados y pensionados para mayo 2026

CSS anuncia pagos de mayo 2026 para jubilados y pensionados. Consulta fechas por ACH y cheque y requisitos para cobrar.

CSS: calendario de pagos a jubilados y pensionados 

CSS: calendario de pagos a jubilados y pensionados 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a mayo de 2026 para jubilados y pensionados en todo el país. Los beneficiarios podrán cobrar mediante acreditación bancaria (ACH) o retiro de cheque en los centros de pago habilitados.

Calendario CSS: fechas de pago en mayo 2026

Acreditación bancaria (ACH)

  • Lunes 4 de mayo
  • Martes 19 de mayo

Pago por cheque

  • Martes 5 de mayo
  • Miércoles 20 de mayo

Horarios y retiro de cheques

Jubilados y pensionados - ACH.jpg

La CSS informó que la entrega de cheques se realizará:

  • En centros de pago del área metropolitana e interior del país
  • En dos días por quincena
  • Horario: de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Los jubilados y pensionados podrán acudir en cualquiera de los días asignados.

Jubilados y pensionados: requisitos para cobrar en cheque

Para retirar el cheque, es obligatorio presentar:

  • Cédula de identidad personal vigente

La CSS recordó que los jubilados y pensionados que viven fuera de Panamá deben realizar el trámite de Fe de Vida durante los primeros seis meses del año para continuar recibiendo sus pagos.

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