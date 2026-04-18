PASE-U 2026: ¿Cuándo es el primer pago y cómo será entregado?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que el primer pago del programa PASE-U 2026 se realizará mediante transferencia bancaria (ACH), como parte de un nuevo sistema que busca mayor control y transparencia.

Aunque aún no se ha anunciado una fecha exacta, el IFARHU confirmó que el proceso está en fase de preparación, con validaciones previas antes de ejecutar los desembolsos.

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Validación de datos en marcha

El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que actualmente se desarrolla un proceso de depuración y verificación de beneficiarios en conjunto con el Ministerio de Educación (MEDUCA).

El objetivo es asegurar que los datos de estudiantes y acudientes estén correctos antes de aplicar el nuevo mecanismo de pago.

¿Por qué el cambio a ACH?

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Según la entidad, el uso de transferencias bancarias permitirá:

Mayor control y transparencia

Reducción de errores en los pagos

Más seguridad en la entrega del beneficio

Recomendación clave: unificar al acudiente

El IFARHU también emitió una recomendación importante para quienes reciben más de un beneficio, como el PASE-U y el Concurso General de Becas.

La institución sugiere que el acudiente registrado sea el mismo en todos los programas, con el fin de:

Optimizar los procesos administrativos

Garantizar la correcta asignación de pagos

Evitar retrasos o inconvenientes

El IFARHU continúa trabajando con el MEDUCA en reuniones técnicas para afinar los detalles del primer pago, asegurando que el proceso se realice sin contratiempos.