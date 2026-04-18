PASE-U 2026: ¿Cuándo es el primer pago y cómo será entregado?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que el primer pago del programa PASE-U 2026 se realizará mediante transferencia bancaria (ACH), como parte de un nuevo sistema que busca mayor control y transparencia.
¿Cuándo será el primer pago?
Aunque aún no se ha anunciado una fecha exacta, el IFARHU confirmó que el proceso está en fase de preparación, con validaciones previas antes de ejecutar los desembolsos.
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Validación de datos en marcha
El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que actualmente se desarrolla un proceso de depuración y verificación de beneficiarios en conjunto con el Ministerio de Educación (MEDUCA).
El objetivo es asegurar que los datos de estudiantes y acudientes estén correctos antes de aplicar el nuevo mecanismo de pago.
¿Por qué el cambio a ACH?
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Según la entidad, el uso de transferencias bancarias permitirá:
- Mayor control y transparencia
- Reducción de errores en los pagos
- Más seguridad en la entrega del beneficio
Recomendación clave: unificar al acudiente
El IFARHU también emitió una recomendación importante para quienes reciben más de un beneficio, como el PASE-U y el Concurso General de Becas.
La institución sugiere que el acudiente registrado sea el mismo en todos los programas, con el fin de:
- Optimizar los procesos administrativos
- Garantizar la correcta asignación de pagos
- Evitar retrasos o inconvenientes
El IFARHU continúa trabajando con el MEDUCA en reuniones técnicas para afinar los detalles del primer pago, asegurando que el proceso se realice sin contratiempos.
Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "Para una gestión más ordenada y transparente de los beneficios estudiantiles, es importante que el acudiente registrado en PASE-U, el Concurso General de Becas y otros programas del IFARHU sea la misma persona. Esta medida permite optimizar los procesos, asegurar la correcta asignación de los beneficios y facilitar pagos oportunos, evitando retrasos o inconvenientes. Mantente pendiente de nuestras redes y canales oficiales para más información."
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