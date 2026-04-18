Panamá Nacionales -  18 de abril de 2026 - 12:04

Taxi de Lujo: Presidente Mulino convoca reunión con ATTT y MIDGOB ante cuestionamientos

El presidente Mulino convoca una reunión para revisar decreto que regula Uber e InDriver como taxis de lujo en Panamá tras críticas del sector.

Taxi de Lujo: Presidente Mulino convoca reunión con ATTT y MIDGOB

Taxi de Lujo: Presidente Mulino convoca reunión con ATTT y MIDGOB

Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que sostendrá una reunión con autoridades del sector transporte tras las reacciones generadas por el Decreto Ejecutivo No. 10, que regula las plataformas digitales como taxis de lujo.

“He estado leyendo muchas opiniones sobre Decreto Ejecutivo 10. El lunes me reuniré con autoridades de la ATTT y el MinGob para revisar todos esos puntos de vista. No estamos para perjudicar a nadie y se busca mejorar con seguridad el servicio”, expresó el mandatario. “He estado leyendo muchas opiniones sobre Decreto Ejecutivo 10. El lunes me reuniré con autoridades de la ATTT y el MinGob para revisar todos esos puntos de vista. No estamos para perjudicar a nadie y se busca mejorar con seguridad el servicio”, expresó el mandatario.

Decreto transforma plataformas en taxis de lujo

El Gobierno Nacional oficializó la regulación del transporte por aplicaciones mediante el Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026, que incorpora servicios como Uber e InDriver dentro de la modalidad de Taxi de Lujo (TL).

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La medida coloca estas plataformas bajo supervisión de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), formalizando su operación en el país.

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Gobierno busca revisar inquietudes

La convocatoria del presidente surge en medio de cuestionamientos y opiniones encontradas sobre el impacto del decreto en conductores, usuarios y el transporte tradicional.

El Ejecutivo aseguró que el objetivo es evaluar los distintos puntos de vista y garantizar que la regulación beneficie al sistema en su conjunto.

ATTT defiende la medida como modernización

El director de la ATTT, Nicolás Brea, ha defendido la normativa, señalando que representa un avance histórico.

“Este decreto es el primer paso hacia la modernización del transporte selectivo en Panamá, encaminado hacia mejoras al usuario”, indicó.

Plataformas entran al marco legal

Con esta regulación, las plataformas digitales pasan a integrarse formalmente al sistema de transporte selectivo, con nuevas reglas orientadas a:

  • Mayor control y supervisión
  • Seguridad para usuarios
  • Formalización del servicio

Debate abierto en el sector

El Decreto Ejecutivo No. 10 ha abierto un debate nacional sobre el futuro del transporte en Panamá, especialmente en la convivencia entre plataformas tecnológicas y el taxi tradicional.

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