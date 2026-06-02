Cannabis medicinal: Minsa aprueba formulario para pacientes

El Ministerio de Salud (Minsa) publicó en la Gaceta Oficial la resolución que aprueba el formulario para usuarios de cannabis medicinal y acompañantes autorizados, así como la certificación médica que será requerida para acceder a tratamientos con estos productos en Panamá.

La medida forma parte del proceso de implementación del marco regulatorio que permitirá a los pacientes utilizar cannabis medicinal de manera controlada, segura y bajo supervisión médica.

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De acuerdo con la resolución, el formulario estará compuesto por dos secciones. La primera recopilará los datos personales del usuario, mientras que la segunda estará destinada a la información del acompañante autorizado, cuando sea necesario.

Cannabis medicinal: así será el proceso para obtener el carné en Panamá

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Esta última sección deberá completarse únicamente en los casos en que el paciente requiera asistencia de una persona autorizada, ya sea el padre, la madre con patria potestad o un tutor designado por un tribunal competente.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, explicó que el documento fue elaborado en conjunto con organizaciones relacionadas con el tema y busca recopilar información relevante sobre el paciente, incluyendo sus síntomas, edad, médico tratante e indicación terapéutica.

La resolución también establece que cuando un paciente reciba la prescripción de más de un producto de cannabis medicinal, deberá completar un anexo adicional por cada medicamento indicado.

Certificación médica será obligatoria

El Minsa determinó que la certificación médica para el uso de cannabis medicinal deberá ser emitida por un médico idóneo reconocido por el Consejo Técnico de Salud Pública.

Entre los datos obligatorios que deberá contener este documento figuran:

Identificación del paciente.

Identificación del médico tratante.

Diagnóstico que justifica el tratamiento.

Dosis prescrita.

Frecuencia y duración del tratamiento.

Forma farmacéutica.

Vía de administración.

Comorbilidades existentes.

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¿Cómo será el proceso de registro?

El director de Informática del Minsa, Eduardo Amado, explicó que la certificación médica será el primer requisito para iniciar el trámite.

Una vez obtenida, el paciente deberá completar el formulario con sus datos personales para que la información sea sometida a un proceso de verificación por parte de las autoridades.

Si la solicitud es aprobada, se emitirá un carné que permitirá al usuario adquirir los medicamentos de cannabis medicinal en las farmacias autorizadas para su distribución.

Las autoridades informaron que los formularios, la certificación médica y las instrucciones para completar el proceso estarán disponibles próximamente a través de la página web oficial del Ministerio de Salud.

Con esta medida, el Minsa continúa avanzando en la implementación del sistema que regulará el acceso al cannabis medicinal en Panamá, garantizando controles para la seguridad de los pacientes y el cumplimiento de la normativa vigente.