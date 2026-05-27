Presidente Mulino recorre proyecto del Hospital de Metetí en Darién

El presidente de la República, José Raúl Mulino, visitó este miércoles la construcción del nuevo Hospital de Metetí, en la provincia de Darién, una obra que busca ser culminada tras permanecer años paralizada.

La instalación hospitalaria, que abarca 46 mil metros cuadrados, mantiene un avance del 75% y su entrega está prevista para inicios de 2027.

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Durante el recorrido, ingenieros del Consorcio Metetí explicaron que el hospital contará con áreas de urgencias, consulta externa, farmacia, laboratorio, imagenología, hemodiálisis, rehabilitación y servicios de apoyo médico.

Además, tendrá tres quirófanos, una sala de cuidados intensivos, 139 camas de hospitalización, área de maternidad y residencia médica.

Presidente Mulino recorre proyecto del Hospital de Metetí

El mandatario también conversó con los trabajadores de la obra y destacó la importancia de acelerar proyectos de salud pública en el país. Asimismo, adelantó que próximamente se realizarán nuevas inauguraciones de hospitales, policlínicas y centros Minsa-Capsi.

Según datos oficiales, la construcción del Hospital de Metetí ha generado 356 empleos directos y 259 indirectos. Una vez en funcionamiento, beneficiará a más de 74 mil habitantes de Darién y áreas comarcales.

En la gira también participaron el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego; la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz; y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.